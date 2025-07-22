Послуга за розподіл газу — у Газмережі уточнили, за що платять клієнти

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські громадяни мають щомісяця оплачувати другу квитанцію за природний газ — послугу з розподілу блакитного палива. Фахівці "Газмережі" розповіли, куди спрямовуються отримані кошти та інші нюанси, пов'язані з відповідним сервісом.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Київської філії "Газмережі".

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Що входить у послугу за розподіл природного газу

Розподіл природного газу є послугою з транспортування блакитного палива розподільними газопроводами до кожного конкретного будинку. За такий сервіс передбачена щомісячна плата, яку розраховують на основі обсягу споживання ресурсу за попередній газовий рік (з 1 жовтня по 30 вересня).

У послугу з розподілу палива входить:

підтримка тиску в газових мережах;

обслуговування та ремонт газопроводів;

облік споживання палива;

робота з клієнтами.

Отримані кошти від споживачів за розподіл природного газу спрямовують на низку напрямків. Завдяки цим фінансам:

утримують та обслуговують газопроводи;

забезпечують функціонування аварійно-диспетчерської служби в режимі 24/7;

виплачують заробітну плату працівникам;

модернізовують газові мережі;

забезпечують цілодобову роботу технологічних процесів для надійної експлуатації газорозподільної системи регіону.

Правила розрахунку за розподіл газу

Навіть якщо громадяни не використовують газ, все одно мають оплачувати послугу за розподіл, адже її надають незалежно від фактичного споживання. Проте, якщо клієнт не бажає сплачувати за розподіл газу через непроживання в оселі, то лише в такому випадку може відключити домоволодіння від газової мережі.

Згідно з правилами, розраховуватися за послугу з розподілу природного газу необхідно щомісяця до 20 липня.

Це можна робити максимально швидко та зручно через онлайн-сервіси:

в особистому кабінеті;

через сервіс онлайн-платежів EasyPay;

через інтернет-послуги "Ощад 24" та "ПриватБанк" (з карток будь-якої фінустанови).

Електронні рахунки містять ті ж дані, що й паперові, але з додатковими перевагами, такими як:

швидкість, адже рахунки з’являються в особистому кабінеті оперативніше;

доступність, оскільки електронний рахунок завжди є під рукою;

зручність, адже будь-коли є змога завантажити та за потреби роздрукувати рахунок.

"Київська філія "Газмережі" вдячна клієнтам, які вчасно розраховуються за послуги розподілу газу!", — додали у компанії.

Раніше ми писали, скільки коштує послуга технічного обслуговування всіх газових приладів в будинку та як її оформити. Загальна вартість може різнитися, адже залежить від кількості приладів.

Також повідомляли, що в оплату за розподіл природного газу не входять витрати на ремонти будинкових комунікацій. Така послуга коштує окремо і може сягати 900 грн.