Расчет за коммуналку через ПриватБанк — как платить меньше

Денежные купюры и карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Часть украинских потребителей коммунальных услуг осуществляет расчет перед поставщиками через госфинучреждение "ПриватБанк". Известно, какие действуют комиссии за соответствующие платежи в 2025 году.

Об этом говорится на официальном портале банка.

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На сайте ПриватБанка отмечается, что осуществить оплату коммунальных услуг можно несколькими способами:

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через мобильное приложение или портал "Приват24";

через терминал самообслуживания или банкомат;

путем телефонного звонка на номер 3700;

в банковском отделении ПриватБанка.

В финучреждении отмечают, что, самый удобный способ оплаты коммунальных услуг — через мобильное приложение "Приват24". Такой подход осуществления платежей сэкономит время и средства.

"20 миллионов клиентов легко и быстро проводят платежи через ПриватБанк, оплачивают коммунальные услуги онлайн, экономя время и деньги!", — говорится в сообщении.

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Среди преимуществ онлайн-платежей в "Приват24":

минимальный размер комиссии;

круглосуточная оплата;

оперативность;

оплата без очередей;

контроль за всеми платежами;

наличие архива квитанций.

Тарифы и комиссии за платежи в ПриватБанке

Стоимость использования сервисов ПриватБанка для расчета за коммунальные услуги зависит от способа оплаты, а также — от условий договора с получателем.

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В частности, через "Приват24", если есть договор с получателем, комиссия составляет 1 грн, если нет — 3 грн.

Стоимость оплаты через терминал или банкомат, если есть договор с получателем, 1% от суммы (минимально 5 грн, максимально 500 грн), если нет договора — 1% (минимально 10 грн, максимально 1 тыс. грн).

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Оплата через отделение, если есть договор с получателем, обойдется в 1% (минимально 15 грн, максимально 500 грн), если нет — в 1% (минимально 25 грн, максимально 1 тыс. грн). Платежи за коммунальные услуги неидентифицированных клиентов в кассе — дополнительная комиссия за сумму до 1 тыс. грн — 15 грн, от 1 тыс. грн — 1% (минимально 15 грн, максимально 200 грн).

Расчет за коммунальные услуги через сайт составит 1% (минимально 1 грн), независимо от наличия или отсутствия договора с получателем.

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Оплата через номер телефона 3700 составит, если есть договор с получателем, 1% (минимально 15 грн, максимально 500 грн) и дополнительно 20 грн, если нет договора, то 1% (минимально 25 грн, максимально 1 тыс. грн) и дополнительно 20 грн.

Тарифы в банке. Источник: ПриватБанк

За платежи за кредитные средства нет дополнительной комиссии при наличии договора с получателем.

За платежи с карт других банков предусмотрена дополнительная комиссия в терминале самообслуживания в 1%.

Ранее мы писали, что ПриватБанк длительное время может не возвращать средства после потери в чужих банкоматах. На механизм возврата денег пожаловались клиенты.

Также сообщали, что в ПриватБанке осуществление перевыпуска карт из-за окончания срока действия бесплатное. Однако в случае потери или повреждения возможна небольшая комиссия.

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