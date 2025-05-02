Расчет за коммуналку через ПриватБанк — как платить меньше

Оплата услуг ЖКХ в ПриватБанке — тарифы и комиссии в 2025 году
Часть украинских потребителей коммунальных услуг осуществляет расчет перед поставщиками через госфинучреждение "ПриватБанк". Известно, какие действуют комиссии за соответствующие платежи в 2025 году.
Об этом говорится на официальном портале банка.
Сервисы по оплате коммунальных услуг в ПриватБанке
На сайте ПриватБанка отмечается, что осуществить оплату коммунальных услуг можно несколькими способами:
- через мобильное приложение или портал "Приват24";
- через терминал самообслуживания или банкомат;
- путем телефонного звонка на номер 3700;
- в банковском отделении ПриватБанка.
В финучреждении отмечают, что, самый удобный способ оплаты коммунальных услуг — через мобильное приложение "Приват24". Такой подход осуществления платежей сэкономит время и средства.
"20 миллионов клиентов легко и быстро проводят платежи через ПриватБанк, оплачивают коммунальные услуги онлайн, экономя время и деньги!", — говорится в сообщении.
Среди преимуществ онлайн-платежей в "Приват24":
- минимальный размер комиссии;
- круглосуточная оплата;
- оперативность;
- оплата без очередей;
- контроль за всеми платежами;
- наличие архива квитанций.
Тарифы и комиссии за платежи в ПриватБанке
Стоимость использования сервисов ПриватБанка для расчета за коммунальные услуги зависит от способа оплаты, а также — от условий договора с получателем.
В частности, через "Приват24", если есть договор с получателем, комиссия составляет 1 грн, если нет — 3 грн.
Стоимость оплаты через терминал или банкомат, если есть договор с получателем, 1% от суммы (минимально 5 грн, максимально 500 грн), если нет договора — 1% (минимально 10 грн, максимально 1 тыс. грн).
Оплата через отделение, если есть договор с получателем, обойдется в 1% (минимально 15 грн, максимально 500 грн), если нет — в 1% (минимально 25 грн, максимально 1 тыс. грн). Платежи за коммунальные услуги неидентифицированных клиентов в кассе — дополнительная комиссия за сумму до 1 тыс. грн — 15 грн, от 1 тыс. грн — 1% (минимально 15 грн, максимально 200 грн).
Расчет за коммунальные услуги через сайт составит 1% (минимально 1 грн), независимо от наличия или отсутствия договора с получателем.
Оплата через номер телефона 3700 составит, если есть договор с получателем, 1% (минимально 15 грн, максимально 500 грн) и дополнительно 20 грн, если нет договора, то 1% (минимально 25 грн, максимально 1 тыс. грн) и дополнительно 20 грн.
За платежи за кредитные средства нет дополнительной комиссии при наличии договора с получателем.
За платежи с карт других банков предусмотрена дополнительная комиссия в терминале самообслуживания в 1%.
Ранее мы писали, что ПриватБанк длительное время может не возвращать средства после потери в чужих банкоматах. На механизм возврата денег пожаловались клиенты.
Также сообщали, что в ПриватБанке осуществление перевыпуска карт из-за окончания срока действия бесплатное. Однако в случае потери или повреждения возможна небольшая комиссия.
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