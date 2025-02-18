Клиенты ПриватБанка жалуются на проблемы с оплатой коммунальных услуг

Банковское приложение "Приват24". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые клиенты государственного финучреждения "ПриватБанк" имеют проблемы с оплатой коммунальных услуг из-за изменения улиц в рамках декоммунизации. В приложении могут не обновиться новые названия, поэтому исчезнет и возможность осуществить расчет.

Об этом говорится на сайте "Минфин", где украинцы оставляют отзывы о работе банков.

Читайте также:

Проблемы с переименованием улиц у клиентов ПриватБанка

Как отметил гражданин, более двух лет назад во время очередных мероприятий по декоммунизации Днепровский городской совет осуществил переименование ряда улиц.

Через некоторое время в шаблонах оплаты коммунальных услуг по адресу проживания клиента в мобильном приложении "Приват24" банк тоже переименовал улицу в соответствии с новым названием.

Однако в январе 2025 года по неизвестным причинам исчез шаблон оплаты за газ от НАК "Нафтогаз Украины". Мужчина пытался его добавить, однако новое название улицы не высвечивалось, появлялось старое. Тогда как по "старому" адресу в приложении не высвечивался учетный счет, а переключив на поиск по номеру учета — в подробностях был указан новый адрес.

Удалось ли привязать новый адрес в приложении

В связи с этим клиент обратился в чат поддержки, рассказал о проблеме с названиями улиц. Там зарегистрировали обращение, на которое предоставили ответ: "Переименование происходит на основании решения горсовета". Также попросили предоставить решение, после чего внесут изменения.

Мужчина удивлен, что банк переложил решение проблемы на клиента, тогда как раньше новый адрес был в приложении, также новое название можно найти в интернете.

"Странно — ПриватБанк просит меня подтвердить то, что: а) они уже сделали (с шаблоном), б) гуглится за 1 минуту. Переспрашиваю у банка, а на каком основании переименован шаблон (обращение 227868734) и, чудо, банк предоставляет номер решения горсовета!" — добавил клиент.

На портале ПриватБанк по состоянию на 17 февраля не предоставил ответа, с чем были связаны соответствующие неудобства.

Скриншот обращения. Источник: Минфин

Ранее мы писали, что ПриватБанк может без предупреждений разорвать сотрудничество с клиентами. Это может случиться в случае необновления данных в приложении "Приват24".

Также сообщалось, что ПриватБанк запустил новый канал связи. Теперь клиенты могут воспользоваться новым сервисом по всей стране, который доступен для Android-устройств.