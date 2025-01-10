Комиссия в Ощадбанке — какие суммы взимают за оплату услуг ЖКХ через терминал

Оплата услуг ЖКХ через терминал — какая комиссия в Ощадбанке
Клиенты "Ощадбанка" при оплате жилищно-коммунальных услуг через информационно-платежные терминалы самообслуживания (ИПТ) должны учитывать предусмотренную банком комиссию. Она различается в зависимости от нескольких факторов.
Об этом говорится на официальном портале Ощадбанка.
Оплата коммунальных услуг через терминал
В банке отмечают, что клиенты имеют возможность пользоваться терминалами при оплате коммунальных услуг. Такие автоматизированные системы расчетов не требуют присутствия специалистов для осуществления платежей. Оплата возможна как с помощью банковских карт, так и наличными средствами.
Соответствующее самообслуживание во время операций перечисления средств на соответствующие счета довольно удобное, однако стоит определенную сумму денег.
Комиссия зависит от того, каким образом осуществляется оплата:
- наличными средствами;
- платежными картами;
- пенсионными картами;
- картами другого банка.
Размеры комиссий за коммунальные платежи
Так, на сайте банка обнародованы размеры комиссий за осуществление оплаты коммунальных счетов через терминалы самообслуживания. В частности, наименьшая комиссия предусмотрена для людей, которые рассчитываются пенсионными картами. В целом взимаются следующие суммы, если средства оплачены:
- наличными — 1% от суммы, однако не менее 20 гривен и не более 500 грн за одну операцию;
- картой — 10 гривен;
- пенсионной картой — 5 гривен;
- картой другого банка — 1% от суммы, но не менее 20 гривен.
Ранее мы писали, что Ощадбанк, согласно действующим тарифам, взимает комиссию за снятие наличных средств с зарплатной карты. Речь идет об операциях, осуществленных через банкомат.
Также сообщалось, что Ощадбанк предлагает некоторым клиентам выгодные гранты на открытие собственного дела. Размер может составлять 250 тыс. гривен.
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