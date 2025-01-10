Комиссия в Ощадбанке — какие суммы взимают за оплату услуг ЖКХ через терминал

Финансовые операции в терминале. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты "Ощадбанка" при оплате жилищно-коммунальных услуг через информационно-платежные терминалы самообслуживания (ИПТ) должны учитывать предусмотренную банком комиссию. Она различается в зависимости от нескольких факторов.

Об этом говорится на официальном портале Ощадбанка.

Читайте также:

Оплата коммунальных услуг через терминал

В банке отмечают, что клиенты имеют возможность пользоваться терминалами при оплате коммунальных услуг. Такие автоматизированные системы расчетов не требуют присутствия специалистов для осуществления платежей. Оплата возможна как с помощью банковских карт, так и наличными средствами.

Соответствующее самообслуживание во время операций перечисления средств на соответствующие счета довольно удобное, однако стоит определенную сумму денег.

Комиссия зависит от того, каким образом осуществляется оплата:

наличными средствами;

платежными картами;

пенсионными картами;

картами другого банка.

Размеры комиссий за коммунальные платежи

Так, на сайте банка обнародованы размеры комиссий за осуществление оплаты коммунальных счетов через терминалы самообслуживания. В частности, наименьшая комиссия предусмотрена для людей, которые рассчитываются пенсионными картами. В целом взимаются следующие суммы, если средства оплачены:

наличными — 1% от суммы, однако не менее 20 гривен и не более 500 грн за одну операцию;

картой — 10 гривен;

пенсионной картой — 5 гривен;

картой другого банка — 1% от суммы, но не менее 20 гривен.

Скриншот. Источник: Ощадбанк

Ранее мы писали, что Ощадбанк, согласно действующим тарифам, взимает комиссию за снятие наличных средств с зарплатной карты. Речь идет об операциях, осуществленных через банкомат.

Также сообщалось, что Ощадбанк предлагает некоторым клиентам выгодные гранты на открытие собственного дела. Размер может составлять 250 тыс. гривен.