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Оплата услуг ЖКХ через терминал — какая комиссия в Ощадбанке

10 января 2025 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Комиссия в Ощадбанке — какие суммы взимают за оплату услуг ЖКХ через терминал
Финансовые операции в терминале. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты "Ощадбанка" при оплате жилищно-коммунальных услуг через информационно-платежные терминалы самообслуживания (ИПТ) должны учитывать предусмотренную банком комиссию. Она различается в зависимости от нескольких факторов.

Об этом говорится на официальном портале Ощадбанка.

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В банке отмечают, что клиенты имеют возможность пользоваться терминалами при оплате коммунальных услуг. Такие автоматизированные системы расчетов не требуют присутствия специалистов для осуществления платежей. Оплата возможна как с помощью банковских карт, так и наличными средствами.

Соответствующее самообслуживание во время операций перечисления средств на соответствующие счета довольно удобное, однако стоит определенную сумму денег.

Комиссия зависит от того, каким образом осуществляется оплата:

  • наличными средствами;
  • платежными картами;
  • пенсионными картами;
  • картами другого банка.

Размеры комиссий за коммунальные платежи

Так, на сайте банка обнародованы размеры комиссий за осуществление оплаты коммунальных счетов через терминалы самообслуживания. В частности, наименьшая комиссия предусмотрена для людей, которые рассчитываются пенсионными картами. В целом взимаются следующие суммы, если средства оплачены:

  • наличными — 1% от суммы, однако не менее 20 гривен и не более 500 грн за одну операцию;
  • картой — 10 гривен;
  • пенсионной картой — 5 гривен;
  • картой другого банка — 1% от суммы, но не менее 20 гривен.

 

Ощадбанк
Скриншот. Источник: Ощадбанк

Ранее мы писали, что Ощадбанк, согласно действующим тарифам, взимает комиссию за снятие наличных средств с зарплатной карты. Речь идет об операциях, осуществленных через банкомат.

Также сообщалось, что Ощадбанк предлагает некоторым клиентам выгодные гранты на открытие собственного дела. Размер может составлять 250 тыс. гривен.

коммунальные услуги Ощадбанк банки терминалы комисия

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