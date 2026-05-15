Перевод на карту: что писать в назначении платежа репетитору

Женщина с ребенком, карта и деньги. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Когда клиент переводит деньги на карту ФЛП за уроки, многие теряются, что именно просить написать в назначении. Излишняя откровенность может привлечь внимание налоговой, а чрезмерная осторожность — вызвать вопросы у банка.

Правила финмониторинга стали еще строже, поэтому каждое слово в чеке имеет значение для вашей безопасности, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Юрия Айвазяна.

Назначение платежа при переводе на карту

Главное правило — никаких выдумок. Банковская система настроена так, что любое несоответствие вашего КВЭДа и текста в назначении платежа автоматически обозначается как рискованная операция.

Если вы работаете по КВЭД 85.59, то попытка "замаскировать" доход под возврат долга или подарок - это прямой путь к блокировке счета.

"Назначение платежа должно не "скрывать" реальную услугу, а, наоборот, конкретизировать ее. Плательщик заполняет графу так, чтобы он предоставлял получателю средств полную информацию о платеже и документы", — отмечает Айвазян.

Читайте также:

Оплата за репетиторские услуги

Многие репетиторы боятся фразы "образовательные услуги", опасаясь, что банк потребует лицензию. На самом деле КВЭД 85.59 (другие виды образования) позволяет работать без специальных разрешений, если вы не выдаете дипломов государственного образца.

Однако, чтобы спать спокойно, лучше использовать более узкие формулировки, которые четко описывают вашу работу.

Лучший вариант, по мнению эксперта, звучит так: "Оплата за индивидуальное занятие по (название предмета), без НДС". Эта формулировка идеально подходит для частных уроков языков, математики или подготовки к экзаменам.

Лицензия на образовательную деятельность для ФЛП

Действительно ли опасно писать слово "образование"? Юрист объясняет, что это не фатально, но создает лишний простор для трактовок. Закон связывает лицензирование именно с реализацией определенного уровня образования (например, начальная или средняя школа).

"Я бы не рекомендовал использовать широкую формулировку "образовательные услуги", если фактически речь идет о частных индивидуальных занятиях без реализации образовательной программы определенного уровня образования и без выдачи документа об образовании", — подчеркивает Айвазян.

Он также советует, если вы преподаете игру на музыкальных инструментах, стоит обратить внимание на детали. Хотя 85.59 покрывает большинство курсов, для творческих занятий существует отдельный код. Айвазян советует: если вы пианист, лучше добавить КВЭД 85.52. Это снимет любые вопросы относительно легальности ваших денежных поступлений.

Как сообщали Новини.LIVE, у клиентов ПриватБанка есть возможность снимать наличные без пластиковой карты - через банкоматы, ресайклы и кассы с помощью приложения Приват24, QR-кода или финансового номера телефона. В мае 2026 года для этой услуги действуют отдельные лимиты и комиссии, среди которых есть и более выгодные варианты в зависимости от способа получения средств.

Также Новини.LIVE рассказывали, что часть клиентов государственного Ощадбанка сообщила о неожиданных списаниях средств в рамках зарплатных проектов, через которые работодатели выплачивают зарплату работникам на банковские карты. В 2026 году в банке объясняют, что дополнительные расходы могут возникать из-за отдельных тарифов на обслуживание счета, переводы, снятие наличных или другие операции, условия которых зависят от типа карты и договора между финучреждением и предприятием.