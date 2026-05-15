Переказ на картку: що писати у призначенні платежу репетитору

Жінка з дитиною, картка та гроші. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Коли клієнт переказує гроші на картку ФОП за уроки, багато хто губиться, що саме просити написати у призначенні. Зайва відвертість може залучити увагу податкової, а надмірна обережність — викликати запитання у банку.

Правила фінмоніторингу стали ще суворішими, тому кожне слово в чеку має значення для вашої безпеки, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Юрія Айвазяна.

Призначення платежу при переказі на картку

Головне правило — жодних вигадок. Банківська система налаштована так, що будь-яка невідповідність вашого КВЕДу та тексту в призначенні платежу автоматично позначається як ризикована операція.

Якщо ви працюєте за КВЕД 85.59, то намагання "замаскувати" дохід під повернення боргу чи подарунок — це прямий шлях до блокування рахунку.

"Призначення платежу повинно не "приховувати" реальну послугу, а, навпаки, конкретизувати її. Платник заповнює графу так, щоб він надавав отримувачу коштів повну інформацію про платіж і документи", — зазначає Айвазян.

Читайте також:

Оплата за репетиторські послуги

Багато репетиторів бояться фрази "освітні послуги", побоюючись, що банк вимагатиме ліцензію. Насправді КВЕД 85.59 (інші види освіти) дозволяє працювати без спеціальних дозволів, якщо ви не видаєте дипломів державного зразка. Проте, щоб спати спокійно, краще використовувати вужчі формулювання, які чітко описують вашу роботу.

Найкращий варіант, на думку експерта, звучить так: "Оплата за індивідуальне заняття з (назва предмета), без ПДВ". Це формулювання ідеально підходить для приватних уроків мов, математики чи підготовки до іспитів.

Ліцензія на освітню діяльність для ФОП

Чи справді небезпечно писати слово "освіта"? Юрист пояснює, що це не фатально, але створює зайвий простір для трактувань. Закон пов’язує ліцензування саме з реалізацією певного рівня освіти (наприклад, початкова чи середня школа).

"Я б не рекомендував використовувати широке формулювання "освітні послуги", якщо фактично йдеться про приватні індивідуальні заняття без реалізації освітньої програми певного рівня освіти та без видачі документа про освіту", — підкреслює Айвазян.

Він також радить, якщо ви викладаєте гру на музичних інструментах, варто звернути увагу на деталі. Хоча 85.59 покриває більшість курсів, для творчих занять існує окремий код. Айвазян радить: якщо ви піаніст, краще додати КВЕД 85.52. Це зніме будь-які питання щодо легальності ваших грошових надходжень.

Як повідомляли Новини.LIVE, у клієнтів ПриватБанку є можливість знімати готівку без пластикової картки — через банкомати, ресайкли та каси за допомогою застосунку Приват24, QR-коду або фінансового номера телефону. У травні 2026 року для цієї послуги діють окремі ліміти та комісії, серед яких є й більш вигідні варіанти залежно від способу отримання коштів.

Також Новини.LIVE розповідали, що частина клієнтів державного Ощадбанк повідомила про неочікувані списання коштів у межах зарплатних проєктів, через які роботодавці виплачують зарплату працівникам на банківські картки. У 2026 році в банку пояснюють, що додаткові витрати можуть виникати через окремі тарифи на обслуговування рахунку, перекази, зняття готівки або інші операції, умови яких залежать від типу картки та договору між фінустановою і підприємством.