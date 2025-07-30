Коммуналка через Приват24 — кто получит финансовые выгоды в августе

Оплата коммуналки в Приват24 — какие выгоды гарантируют в августе
У клиентов госфинучреждения "ПриватБанк" есть возможность воспользоваться финансовыми выгодами, которые предусмотрены при осуществлении оплаты за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Такой шанс будет доступен до 9 августа 2025 года.
Об этом говорится в сообщении ПриватБанка в соцсети Facebook.
Какие выгоды предлагает ПриватБанк при оплате коммуналки
В финучреждении отмечают, что клиентам предоставлена возможность принять участие в кэшбэк-программе, предусматривающей возврат немалых сумм на банковские счета в случае расчета за коммунальные услуги через онлайн-сервисы банка (мобильное приложение или веб-версия "Приват24") с Visa.
Согласно правилам финучреждения, каждый седьмой платеж за коммунальные услуги будет гарантировать шанс на выигрыш финансовой выгоды.
Победители получат вознаграждения в виде различных сумм кэшбэка. В частности, ежемесячно по 100 клиентов, которые выполнили условия программы, получат бонусы на свои счета. Максимальный размер кэшбэка на одного клиента будет достигать 5 тыс. грн.
В частности, банк уже обнародовал победителей во время предыдущего розыгрыша. Всего планируют наградить 300 человек.
Как получить кэшбэк за оплату коммуналки
Для тех, кто хочет воспользоваться последней возможностью до 9 августа принять участие в розыгрыше вознаграждений за оплату коммуналки, необходимо соблюдать правила, обнародованные банком.
Так, к участию в соответствующей программе допускают исключительно:
- совершеннолетних граждан;
- действующих клиентов ПриватБанка;
- имеющих идентификационный код;
- есть активная карта Visa.
Если человек подпадает под вышеуказанные требования, далее нужно сделать следующие шаги:
- на странице с акциями ПриватБанка пройти регистрацию;
- осуществить минимум семь платежей за услуги.
В банке отмечают, что клиенты могут осуществить следующие виды платежей в приложении/веб-версии Приват24:
- договорные коммунальные платежи;
- договорные телекоммуникационные платежи (Интернет и ТВ);
- автоплатежи за услуги ЖКХ и телекоммуникационные платежи.
Оповещение о победе поступит в мобильное приложение Приват24.
Ранее мы писали, что в ПриватБанке назвали наиболее удобный вариант расчета за коммунальные услуги. Там отметили, что соответствующий подход призван сэкономить время и деньги.
Также мы рассказывали, что в ПриватБанке есть возможность осуществления платежей по короткому номеру 3700. В частности, граждане могут легко оплатить коммунальные услуги.
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