Коммуналка через Приват24 — кто получит финансовые выгоды в августе

Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

У клиентов госфинучреждения "ПриватБанк" есть возможность воспользоваться финансовыми выгодами, которые предусмотрены при осуществлении оплаты за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Такой шанс будет доступен до 9 августа 2025 года.

Об этом говорится в сообщении ПриватБанка в соцсети Facebook.

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В финучреждении отмечают, что клиентам предоставлена возможность принять участие в кэшбэк-программе, предусматривающей возврат немалых сумм на банковские счета в случае расчета за коммунальные услуги через онлайн-сервисы банка (мобильное приложение или веб-версия "Приват24") с Visa.

Согласно правилам финучреждения, каждый седьмой платеж за коммунальные услуги будет гарантировать шанс на выигрыш финансовой выгоды.

Победители получат вознаграждения в виде различных сумм кэшбэка. В частности, ежемесячно по 100 клиентов, которые выполнили условия программы, получат бонусы на свои счета. Максимальный размер кэшбэка на одного клиента будет достигать 5 тыс. грн.

В частности, банк уже обнародовал победителей во время предыдущего розыгрыша. Всего планируют наградить 300 человек.

Как получить кэшбэк за оплату коммуналки

Для тех, кто хочет воспользоваться последней возможностью до 9 августа принять участие в розыгрыше вознаграждений за оплату коммуналки, необходимо соблюдать правила, обнародованные банком.

Так, к участию в соответствующей программе допускают исключительно:

совершеннолетних граждан;

действующих клиентов ПриватБанка;

имеющих идентификационный код;

есть активная карта Visa.

Если человек подпадает под вышеуказанные требования, далее нужно сделать следующие шаги:

на странице с акциями ПриватБанка пройти регистрацию;

осуществить минимум семь платежей за услуги.

В банке отмечают, что клиенты могут осуществить следующие виды платежей в приложении/веб-версии Приват24:

договорные коммунальные платежи;

договорные телекоммуникационные платежи (Интернет и ТВ);

автоплатежи за услуги ЖКХ и телекоммуникационные платежи.

Оповещение о победе поступит в мобильное приложение Приват24.

Ранее мы писали, что в ПриватБанке назвали наиболее удобный вариант расчета за коммунальные услуги. Там отметили, что соответствующий подход призван сэкономить время и деньги.

Также мы рассказывали, что в ПриватБанке есть возможность осуществления платежей по короткому номеру 3700. В частности, граждане могут легко оплатить коммунальные услуги.