Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Оплата коммуналки в Приват24 — какие выгоды гарантируют в августе

Оплата коммуналки в Приват24 — какие выгоды гарантируют в августе

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 07:01
Коммуналка через Приват24 — кто получит финансовые выгоды в августе
Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

У клиентов госфинучреждения "ПриватБанк" есть возможность воспользоваться финансовыми выгодами, которые предусмотрены при осуществлении оплаты за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Такой шанс будет доступен до 9 августа 2025 года.

Об этом говорится в сообщении ПриватБанка в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Какие выгоды предлагает ПриватБанк при оплате коммуналки

В финучреждении отмечают, что клиентам предоставлена возможность принять участие в кэшбэк-программе, предусматривающей возврат немалых сумм на банковские счета в случае расчета за коммунальные услуги через онлайн-сервисы банка (мобильное приложение или веб-версия "Приват24") с Visa.

Согласно правилам финучреждения, каждый седьмой платеж за коммунальные услуги будет гарантировать шанс на выигрыш финансовой выгоды.

Победители получат вознаграждения в виде различных сумм кэшбэка. В частности, ежемесячно по 100 клиентов, которые выполнили условия программы, получат бонусы на свои счета. Максимальный размер кэшбэка на одного клиента будет достигать 5 тыс. грн.

В частности, банк уже обнародовал победителей во время предыдущего розыгрыша. Всего планируют наградить 300 человек.

Как получить кэшбэк за оплату коммуналки

Для тех, кто хочет воспользоваться последней возможностью до 9 августа принять участие в розыгрыше вознаграждений за оплату коммуналки, необходимо соблюдать правила, обнародованные банком.

Так, к участию в соответствующей программе допускают исключительно:

  • совершеннолетних граждан;
  • действующих клиентов ПриватБанка;
  • имеющих идентификационный код;
  • есть активная карта Visa.

Если человек подпадает под вышеуказанные требования, далее нужно сделать следующие шаги:

  • на странице с акциями ПриватБанка пройти регистрацию;
  • осуществить минимум семь платежей за услуги.

В банке отмечают, что клиенты могут осуществить следующие виды платежей в приложении/веб-версии Приват24:

  • договорные коммунальные платежи;
  • договорные телекоммуникационные платежи (Интернет и ТВ);
  • автоплатежи за услуги ЖКХ и телекоммуникационные платежи.

Оповещение о победе поступит в мобильное приложение Приват24.

Ранее мы писали, что в ПриватБанке назвали наиболее удобный вариант расчета за коммунальные услуги. Там отметили, что соответствующий подход призван сэкономить время и деньги.

Также мы рассказывали, что в ПриватБанке есть возможность осуществления платежей по короткому номеру 3700. В частности, граждане могут легко оплатить коммунальные услуги.

коммунальные услуги ЖКХ деньги банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации