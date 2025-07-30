Комуналка через Приват24 — хто отримає фінансові вигоди у серпні

Оплата комуналки у Приват24 — які вигоди гарантують у серпні
У клієнтів держфінустанови "ПриватБанк" є можливість скористатися фінансовими вигодами, які передбачені під час здійснення оплати за житлово-комунальні послуги (ЖКП). Такий шанс буде доступний до 9 серпня 2025 року.
Про це йдеться у повідомленні ПриватБанку у соцмережі Facebook.
Які вигоди пропонує ПриватБанк під час оплати комуналки
У фінустанові зазначають, що клієнтам надано можливість взяти участь у кешбек-програмі, що передбачає повернення чималих сум на банківські рахунки у разі розрахунку за комунальні послуги через онлайн-сервіси банку (мобільний застосунок чи вебверсія "Приват24") з Visa.
Згідно з правилами фінустанови, кожний сьомий платіж за комунальні послуги гарантуватиме шанс на виграш фінансової вигоди.
Переможці отримають винагороди у вигляді різних сум кешбеку. Зокрема, щомісяця по 100 клієнтів, які виконали умови програми, отримають бонуси на свої рахунки. Максимальний розмір кешбеку на одного клієнта досягатиме 5 тис. грн.
Зокрема, банк вже оприлюднив переможців під час попереднього розіграшу. Загалом планують нагородити 300 осіб.
Як отримати кешбек за оплату комуналки
Для тих, хто хоче скористатися останньою можливістю до 9 серпня взяти участь у розіграші винагород за оплату комуналки, необхідно дотримуватися правил, оприлюднених банком.
Так, до участі у відповідній програмі допускають виключно:
- повнолітніх громадян;
- чинних клієнтів ПриватБанку;
- які мають ідентифікаційний код;
- є активна картка Visa.
Якщо людина підпадає під вищевказані вимоги, далі потрібно зробити наступні кроки:
- на сторінці з акціями ПриватБанку пройти реєстрацію;
- здійснити мінімум сім платежів за послуги.
У банку зазначають, що клієнти можуть здійснити наступні види платежів у застосунку/вебверсії Приват24:
- договірні комунальні платежі;
- договірні телекомунікаційні платежі (Інтернет і ТБ);
- автоплатежі за послуги ЖКГ та телекомунікаційні платежі.
Сповіщення про перемогу надійде в мобільний застосунок Приват24.
Раніше ми писали, що у ПриватБанку назвали найбільш зручний варіант розрахунку за комунальні послуги. Там наголосили, що відповідний підхід покликаний заощадити час та гроші.
Також ми розповідали, що у ПриватБанку є змога здійснення платежів за коротким номером 3700. Зокрема, громадяни можуть легко оплатити комунальні послуги.
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