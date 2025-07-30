Комуналка через Приват24 — хто отримає фінансові вигоди у серпні

Мобільний застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У клієнтів держфінустанови "ПриватБанк" є можливість скористатися фінансовими вигодами, які передбачені під час здійснення оплати за житлово-комунальні послуги (ЖКП). Такий шанс буде доступний до 9 серпня 2025 року.

Про це йдеться у повідомленні ПриватБанку у соцмережі Facebook.

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У фінустанові зазначають, що клієнтам надано можливість взяти участь у кешбек-програмі, що передбачає повернення чималих сум на банківські рахунки у разі розрахунку за комунальні послуги через онлайн-сервіси банку (мобільний застосунок чи вебверсія "Приват24") з Visa.

Згідно з правилами фінустанови, кожний сьомий платіж за комунальні послуги гарантуватиме шанс на виграш фінансової вигоди.

Переможці отримають винагороди у вигляді різних сум кешбеку. Зокрема, щомісяця по 100 клієнтів, які виконали умови програми, отримають бонуси на свої рахунки. Максимальний розмір кешбеку на одного клієнта досягатиме 5 тис. грн.

Зокрема, банк вже оприлюднив переможців під час попереднього розіграшу. Загалом планують нагородити 300 осіб.

Як отримати кешбек за оплату комуналки

Для тих, хто хоче скористатися останньою можливістю до 9 серпня взяти участь у розіграші винагород за оплату комуналки, необхідно дотримуватися правил, оприлюднених банком.

Так, до участі у відповідній програмі допускають виключно:

повнолітніх громадян;

чинних клієнтів ПриватБанку;

які мають ідентифікаційний код;

є активна картка Visa.

Якщо людина підпадає під вищевказані вимоги, далі потрібно зробити наступні кроки:

на сторінці з акціями ПриватБанку пройти реєстрацію;

здійснити мінімум сім платежів за послуги.

У банку зазначають, що клієнти можуть здійснити наступні види платежів у застосунку/вебверсії Приват24:

договірні комунальні платежі;

договірні телекомунікаційні платежі (Інтернет і ТБ);

автоплатежі за послуги ЖКГ та телекомунікаційні платежі.

Сповіщення про перемогу надійде в мобільний застосунок Приват24.

Раніше ми писали, що у ПриватБанку назвали найбільш зручний варіант розрахунку за комунальні послуги. Там наголосили, що відповідний підхід покликаний заощадити час та гроші.

Також ми розповідали, що у ПриватБанку є змога здійснення платежів за коротким номером 3700. Зокрема, громадяни можуть легко оплатити комунальні послуги.