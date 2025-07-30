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Головна Фінанси Оплата комуналки у Приват24 — які вигоди гарантують у серпні

Оплата комуналки у Приват24 — які вигоди гарантують у серпні

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 07:01
Комуналка через Приват24 — хто отримає фінансові вигоди у серпні
Мобільний застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У клієнтів держфінустанови "ПриватБанк" є можливість скористатися фінансовими вигодами, які передбачені під час здійснення оплати за житлово-комунальні послуги (ЖКП). Такий шанс буде доступний до 9 серпня 2025 року.

Про це йдеться у повідомленні ПриватБанку у соцмережі Facebook.

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Які вигоди пропонує ПриватБанк під час оплати комуналки 

У фінустанові зазначають, що клієнтам надано можливість взяти участь у кешбек-програмі, що передбачає повернення чималих сум на банківські рахунки у разі розрахунку за комунальні послуги через онлайн-сервіси банку (мобільний застосунок чи вебверсія "Приват24") з Visa. 

Згідно з правилами фінустанови, кожний сьомий платіж за комунальні послуги гарантуватиме шанс на виграш фінансової вигоди.

Переможці отримають винагороди у вигляді різних сум кешбеку. Зокрема, щомісяця по 100 клієнтів, які виконали умови програми, отримають бонуси на свої рахунки. Максимальний розмір кешбеку на одного клієнта досягатиме 5 тис. грн.  

Зокрема, банк вже оприлюднив переможців під час попереднього розіграшу. Загалом планують нагородити 300 осіб.

Як отримати кешбек за оплату комуналки

Для тих, хто хоче скористатися останньою можливістю до 9 серпня взяти участь у розіграші винагород за оплату комуналки, необхідно дотримуватися правил, оприлюднених банком. 

Так, до участі у відповідній програмі допускають виключно:

  • повнолітніх громадян;
  • чинних клієнтів ПриватБанку;
  • які мають ідентифікаційний код;
  • є активна картка Visa.

Якщо людина підпадає під вищевказані вимоги, далі потрібно зробити наступні кроки: 

  • на сторінці з акціями ПриватБанку пройти реєстрацію;
  • здійснити мінімум сім платежів за послуги.

У банку зазначають, що клієнти можуть здійснити наступні види платежів у застосунку/вебверсії Приват24:

  • договірні комунальні платежі;
  • договірні телекомунікаційні платежі (Інтернет і ТБ);
  • автоплатежі за послуги ЖКГ та телекомунікаційні платежі.

Сповіщення про перемогу надійде в мобільний застосунок Приват24.

Раніше ми писали, що у ПриватБанку назвали найбільш зручний варіант розрахунку за комунальні послуги. Там наголосили, що відповідний підхід покликаний заощадити час та гроші. 

Також ми розповідали, що у ПриватБанку є змога здійснення  платежів за коротким номером 3700. Зокрема, громадяни можуть легко оплатити комунальні послуги. 

комунальні послуги ЖКГ гроші банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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