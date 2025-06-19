Коммунальные платежи в ПриватБанке — как клиентам получить кэшбэк

Смартфон и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

У клиентов государственного "ПриватБанка" есть возможность вернуть потраченные средства на коммунальные услуги, интернет или телевидение через приложение "Приват24". Речь идет о розыгрыше от банка и Visa, где 300 победителей получат денежные призы до 5 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-центр ПриватБанка в соцсети Facebook.

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Как клиентам ПриватБанка получить часть средств из оплаты счетов

Как сообщают в банке, клиенты могут принять участие в акции по возврату средств части оплаченных счетов за жилищно-коммунальные услуги и другие услуги до 9 августа 2025 года.

По условиям предложения, для этого необходимо рассчитаться за услуги в мобильном приложении или веб-версии "Приват24" с Visa.

К участию допускаются только совершеннолетние клиенты ПриватБанка, у которых есть идентификационный код и активная карта Visa.

Объявление. Источник: ПриватБанк

Размер кэшбэка и как принять участие в конкурсе

Победители получат вознаграждение в виде возврата части средств с оплаченных счетов.

Ожидается, что ежемесячно будут отбирать по 100 клиентов, которым начислят кэшбэк. То есть в целом средства получат 300 человек. Во время каждой отдельной волны акции максимальная сумма кэшбэка на одного клиента составит 5 тыс. грн.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо:

зарегистрироваться на портале ПриватБанка в разделе с акциями;

осуществить минимум семь платежей за жилищно-коммунальные услуги, интернет или телевидение с карты Visa в "Приват24".

Речь идет об осуществлении таких видов платежей:

договорные коммунальные платежи в приложении/веб-версии "Приват24";

договорные телекоммуникационные платежи (Интернет и ТВ) в "Приват24";

автоплатежи за услуги ЖКХ/телекоммуникационные платежи.

В банке отмечают, что каждый седьмой платеж подарит новый шанс на выигрыш.

Ранее мы сообщали, что клиенты ПриватБанка, которые не желают получать рекламные оповещения, могут их отключить. Отказаться от рекламных материалов можно дистанционно через каналы коммуникаций.

Также мы писали, что ПриватБанк планирует ввести фиксированную цену за услугу отправки банковских карт. Речь идет о предоставлении сервиса на платной основе по всей Украине и за границу.