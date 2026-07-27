Комиссии в ПриватБанке: сколько придется доплатить за расчет за коммунальные услуги в августе 2026 года

Парень со смартфоном в руках, приложение Приват24. Фото: Unsplash, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Государственный ПриватБанк предоставляет доступ к своим сервисам, чтобы украинцы могли без лишних хлопот оплачивать счета за коммунальные услуги. Однако эта услуга не является бесплатной.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о комиссиях в ПриватБанке в августе.

Тарифы на оплату коммунальных услуг в ПриватБанке в августе

Как свидетельствуют данные на сайте ПриватБанка, комиссия за оплату жилищно-коммунальных услуг зависит от того, какой сервис выбрать для этой операции.

Например, пенсионеры не платят комиссию, если настроили автоплатежи в Приват24 с Карты для выплат на сумму до 5 000 гривен в месяц (включительно).В таком случае можно осуществить 15 платежей без дополнительных списаний. Клиенты, у которых есть договор с получателем, платят комиссию в размере 1 гривны, а если договора с получателем нет, то 3 гривны.

Что касается оплаты через терминалы или в банкоматах, то при наличии договора с поставщиком банк взимает 1% (минимум 5 гривен, максимум — 500 гривен). Если же договора нет, то комиссия также составит 1% (минимум 10 гривен, максимум — 1 000 гривен).

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Ещё один способ оплатить коммунальные услуги в ПриватБанке — позвонить по номеру 3700. Стоимость услуги для тех, кто заключил договор с получателем, составляет 1% (минимум 15 гривен, максимум 500 гривен) плюс 20 гривен, при отсутствии договора — 1% (минимум 25 гривен, максимум 1 000 гривен) и дополнительно 20 гривен.

Если же расплачиваться не картой ПриватБанка, то дополнительная комиссия в терминале самообслуживания составит 1%.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиенты ПриватБанка смогут сэкономить на онлайн-оплате услуг в 2026 году. Комиссии будут меньше, если оплату производить в приложении и веб-банкинге Приват24. Все, что для этого нужно — настроить автоматические платежи.

Еще Новини.LIVE писали о тарифах ПриватБанка на пополнение мобильного. Эта операция доступна в приложении Приват24, в банкоматах, в Telegram-боте PrivatBankBot и т. д. Комиссия за пополнение является фиксированной.