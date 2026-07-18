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Главная Финансы Комиссии в ПриватБанке: кто из клиентов может платить меньше

Комиссии в ПриватБанке: кто из клиентов может платить меньше

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 07:01
ПриватБанк может списывать меньшие комиссии за операции: как воспользоваться
Карта в руках, смартфон, банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Клиенты государственного финансового учреждения "ПриватБанк" могут сэкономить при оплате различных услуг и переводах средств в 2026 году. Эта возможность доступна как в мобильном приложении, так и в веб-банкинге "Приват24".

О том, как платить меньше, рассказывает издание Новини.LIVE.

Как сэкономить на комиссиях в ПриватБанке

Согласно тарифной информации на сайте банка, клиенты ПриватБанка могут настроить автоплатежи в "Приват24" и платить меньшие комиссии при осуществлении расчетов и других финансовых операций.

Система позволяет установить для каждого платежа индивидуальные параметры: когда, кому и сколько необходимо платить.

Как поясняют в банке, соответствующая опция способна не только упростить процесс расчетов, но и немного сэкономить. Предусмотрены следующие типы автоплатежей:

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  1. Оплата услуг — позволит осуществлять расчеты своевременно, без лишних затрат времени;
  2. Оплата мобильных услуг — средства могут списываться в конкретную дату;
  3. Переводы на карты — актуально в случае необходимости отправки определенных сумм;
  4. Перевод зарплаты/пенсии с карты другого банка — средства будут переведены с другой карты;
  5. Оплата "Кредит наличными" — позволит своевременно производить платежи по заемным средствам.

Какие комиссии предусмотрены в ПриватБанке в 2026 году

Согласно информации на сайте банка, комиссия не взимается при переводе денег с карты "Универсальная" на карту "Универсальная", "Универсальная Gold", премиальную карту, "Интернет-карту". В то же время комиссия по "Карте для выплат" составляет 0,5% (максимум 50 грн). Она взимается с получателя в случае нецелевого пополнения средств.

Оплата услуг мобильной связи с такой карты, а также с кредитных счетов стоит:

  • если сумма платежа 0,01–100,00 грн — 2,00 грн;
  • если сумма платежа от 100,01 грн — 4,00 грн.

В случае списания с кредитных средств карты "Универсальная" на карту "Универсальная", "Универсальная Gold" взимается 3%. Если оплата производится на "Карту для выплат" — 3% и дополнительно 0,5% (максимум 50 грн) с получателя при нецелевом пополнении.

Узнать о том, были ли осуществлены платежи, можно в сообщении, которое поступит на финансовый номер, или в "Приват24". Также можно заказать квитанцию об осуществленной оплате.

Ранее Новини.LIVE писали о планах ПриватБанка обновить тарифы с января 2027 года. Речь идет об установлении платы за услугу доставки банковских карт по Украине и за границу. За такую услугу планируется взимать 80 грн с НДС, за пределами страны будут действовать другие суммы, которые будут варьироваться в зависимости от страны. Тарифы будут актуальны как для новых, так и для перевыпущенных старых карт.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в ПриватБанке продлили акционные комиссии за переводы с зарубежных карт. Такие операции будут в дальнейшем стоить на 0,5% дешевле обычного тарифа в 1,5% (1%). Воспользоваться такой возможностью можно будет до конца августа 2026 года. Такие скидки пригодятся украинцам, которые находятся за пределами страны и отправляют деньги родным.

ПриватБанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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