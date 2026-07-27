Комісії у ПриватБанку: скільки доведеться доплатити за розрахунок за комунальні послуги у серпні 2026 року

Хлопець зі смартфоном в руках, додаток Приват24. Фото: Unsplash, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Державний ПриватБанк надає доступ до своїх сервісів, шоб українці без зайвого клопоту оплачували рахунки за комуналку. Однак ця послуга не є безплатною.

Редакція Новини.LIVE розповідає про комісії в ПриватБанку в серпні.

Тарифи за сплату комунальних послуг у ПриватБанку у серпні

Як свідчать дані на сайті ПриватБанку, комісія за оплату житлово-комунальних послуг залежить від того, який сервіс обрати для цієї операції.

Наприклад, пенсіонери не сплачують комісію, якщо налаштували автоплатежі у Приват24 з Картки для виплат у сумі до 5 000 гривень на місяць (включно).У такому разі 15 платежів можна провести без додаткових списань. Клієнти, у яких є договір з отримувачем, плататять комісію у розмірі 1 гривні, а якщо договору з отримувачем немає, то 3 гривні.

За оплату через термінали чи у банкоматах, то якщо є договір з постачальником — банк стягує 1% (мінімум 5 гривень, а максимум — 500 гривень). Якщо ж договору немає, то комісія становитиме теж 1% (найменше 10 гривень, найбільше — 1 000 грнвень).

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Ще один спосіб сплатити за комуналку у ПриватБанку — подзвонити на номер 3700. Вартість послуги для тих, хто підписав договір з отримувачем становить 1% (мінімально 15 гривень, максимально 500 гривнеь) й плюс 20 гривень, за відустності — 1% (мінімум 25 гривень, максимум 1 000 гривень) і додатково 20 грн.

Якщо ж розраховуватися не карткою ПриватБанку, то додаткова комісія у терміналі самообслуговування буде на рівні 1%.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що клієнти ПриватБанку можуть заощаджувати на онлайн-розрахунках за послуги у 2026 році. Меншими є комісії, якшо оплати робити у застосунку та веббанкінгу Приват24. Усе, що для цього потрібно — налаштувати автоматичні платежі.

Ще Новини.LIVE писали про тарифи ПриватБанку на поповнення мобільного. Ця операція доступна у застосунку Приват24, у банкоматах, у Telegram-боті PrivatBankBot тощо. Комісія за поповнення є фіксованою.