ПриватБанк напомнил о требовании НБУ относительно персональных данных клиентов — подробности

Для продолжения обслуживания счетов клиентов в государственном "ПриватБанке" важна актуализация персональных данных. Если вовремя не обновить информацию, финучреждение может автоматически заблокировать доступ к мобильному приложению "Приват24" и счетам.

О том, с какой периодичностью и как именно необходимо проходить актуализацию, говорится на официальном сайте банковского учреждения.

Требование НБУ относительно персональных данных клиентов ПриватБанка

Как отмечают в банке, требование периодического осуществления процедуры актуализации данных происходит согласно действующему закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Нормы этого закона обязывают каждый банк на рынке Украины принимать меры по проверке и обеспечению актуальной информации о клиентах.

Что касается периодичности обновления данных, то для каждого клиента он определяется индивидуально на основе совокупных факторов, установленных постановлением Национального банка №65, однако не реже, чем раз в пять лет, и максимум — раз в год.

Все клиенты, которым поступит сообщение в мобильное приложение или личный кабинет веб-версии "Приват24", должны обновить персональную информацию даже при отсутствии изменений. Если соответствующее требование не выполнить, любые операции по картам и счетам станут для клиентов невозможными.

"Если ваши идентификационные данные не изменились, банк все равно должен получить документальное подтверждение их действия и обновить вашу информацию в анкете-опроснике. Вы не сможете осуществлять никаких операций по картам и счетам до актуализации данных", — пояснили в банке.

Как клиентам обновить информацию через "Приват24"

Избежать угрозы потери доступа к операциям по картам и собственным счетам, можно сразу, пройдя процедуру по обновлению данных в дистанционном режиме через "Приват24". Необходимо выполнить следующие шаги:

выбрать опцию "Актуализировать информацию";

нажать на подтверждение отсутствия связей со странами-агрессорами (РФ/Беларусь);

ввести ПИН-код карты;

пройти опрос в анкете;

добавить документ из "Дії";

сделать фото документа, если процедура происходит не в "Дії";

добавить место регистрации/фактический адрес проживания;

внести информацию о социальном статусе.

Далее в приложение поступит сообщение "Документы получены на проверку" и просьба закрепить процедуру подписью.

