Тарифи 2026 у ПриватБанку — які комісії передбачені за оплату послуг ЖКГ

Телефон, гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "ПриватБанку", використовуючи для розрахунку за житлово-комунальні послуги сервіси фінустанови, можуть дещо заощадити. Відомо, які передбачені тарифи на таку послугу через різні канали оплати у 2026 році.

Про це пише видання Новини.LIVE, посилаючись на актуальні дані банку.

Тарифи на оплату послуг ЖКГ у ПриватБанку у 2026 році

Згідно з інформацією фінустанови, тарифи на сервіс з оплати комунальних послуг у ПриватБанку різняться залежно від способу розрахунку. Ті, хто хочуть заощадити, можуть скористатися цифровими послугами банку. Так, якщо пересилати кошти через Приват24/Автоплатежі з "Картки для виплат" у розмірі до 5 тис. грн/міс. (включно) і не більш ніж 15 платежів, то комісія не стягується.

Якщо робити оплату, зателефонувавши за коротким номером 3700, то вартість послуги буде дорівнювати комісії, яка передбачена для оплати через касу відділення.

За умови здійснення платежів за кредитні гроші, то додаткова комісія може не стягуватися за наявності договору з постачальником.

У разі оплати з карт інших банків, то передбачена додаткова комісія у терміналі самообслуговування в 1%.

За платежі неідентифікованих клієнтів в касі банку комісія становить до 1 тис. грн — 15 грн, від 1 тис. грн — 1% (мінімально 15 грн, максимально 200 грн).

Комісії в банку. Джерело: ПриватБанк

Переваги оплати комуналки через ПриватБанк

Умови, які передбачені в банку, покликані полегшити розрахунки для клієнтів з максимальною вигодою. Зокрема, цифрові сервіси дозволяють заощаджувати час та гроші.

Серед інших переваг здійснення розрахунку у банкінгу "Приват24":

доступ у цілодобовому режимі;

оперативність;

контроль оплати в історії;

доступ до платіжок з архівів.

Клієнти можуть самостійно обрати найбільш зручний спосіб плати. Доступні такі види:

на офіційному порталі "Приват24";

через застосунок "Приват24" (Android/iOS);

у терміналах самообслуговування;

за контактним номером: 3700.

