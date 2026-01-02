ПриватБанк предоставит вознаграждения за коммунальные и другие платежи — подробности

Оплата коммуналки — как получить вознаграждение от ПриватБанка
Клиенты государственного "ПриватБанка" могут стать участниками ежемесячного розыгрыша денежных вознаграждений за осуществление определенного количества платежей через мобильное приложение или портал "Приват24". В частности, в список попали жилищно-коммунальные платежи и автоматические списания за различные услуги.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию финучреждения.
Размеры вознаграждений за платежи в ПриватБанке
Согласно сообщению банка, речь идет о программе розыгрыша финансовых вознаграждений в размере от 25 тыс. до 100 тыс. грн. Принять участие в ней можно, соблюдая определенные условия.
Получить финансовую выгоду смогут те, кто осуществит семь оплат картой Mastercard от ПриватБанка в меню "Платежи" в веб-версии или приложении "Приват24".
Ежемесячно банк будет выбирать победителей, которым будут гарантировать такие размеры вознаграждений:
- Пять победителей ежемесячно (всего 15) получат по 25 тыс. грн;
- Два победителя ежемесячно (всего шесть) станут владельцами 50 тыс. грн;
- Один победитель ежемесячно (всего выберут три) получит 100 тыс. грн.
Какие платежи участвуют в розыгрыше вознаграждений
Граждане, желающие присоединиться к акции от государственного банка, должны осуществить семь платежей. Это могут быть следующие расчеты:
- за коммунальные услуги;
- уплата штрафных санкций;
- оплата налогов;
- расчет за обучение в школе (детсад/университет);
- осуществление благотворительных взносов;
- оплата товаров/услуг на счета ФЛП/юрлиц.
Для того, чтобы иметь право принять участие в акции, нужно быть совершеннолетним клиентом ПриватБанка, иметь в наличии идентификационный код и карту Mastercard. Далее необходимо будет сделать несколько шагов:
- зарегистрироваться на портале банка с акцией;
- сделать семь платежей картой Mastercard;
- дождаться результатов розыгрыша вознаграждений.
Определять победителей будут с помощью ресурса Random.org, а результаты будут обнародовать каждый раз на странице акции до 1 марта 2026 года. Уведомление победителям поступит в "Приват24".
