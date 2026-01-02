ПриватБанк предоставит вознаграждения за коммунальные и другие платежи — подробности

Коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "ПриватБанка" могут стать участниками ежемесячного розыгрыша денежных вознаграждений за осуществление определенного количества платежей через мобильное приложение или портал "Приват24". В частности, в список попали жилищно-коммунальные платежи и автоматические списания за различные услуги.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию финучреждения.

Размеры вознаграждений за платежи в ПриватБанке

Согласно сообщению банка, речь идет о программе розыгрыша финансовых вознаграждений в размере от 25 тыс. до 100 тыс. грн. Принять участие в ней можно, соблюдая определенные условия.

Получить финансовую выгоду смогут те, кто осуществит семь оплат картой Mastercard от ПриватБанка в меню "Платежи" в веб-версии или приложении "Приват24".

Ежемесячно банк будет выбирать победителей, которым будут гарантировать такие размеры вознаграждений:

Пять победителей ежемесячно (всего 15) получат по 25 тыс. грн; Два победителя ежемесячно (всего шесть) станут владельцами 50 тыс. грн; Один победитель ежемесячно (всего выберут три) получит 100 тыс. грн.

Какие платежи участвуют в розыгрыше вознаграждений

Граждане, желающие присоединиться к акции от государственного банка, должны осуществить семь платежей. Это могут быть следующие расчеты:

за коммунальные услуги;

уплата штрафных санкций;

оплата налогов;

расчет за обучение в школе (детсад/университет);

осуществление благотворительных взносов;

оплата товаров/услуг на счета ФЛП/юрлиц.

Для того, чтобы иметь право принять участие в акции, нужно быть совершеннолетним клиентом ПриватБанка, иметь в наличии идентификационный код и карту Mastercard. Далее необходимо будет сделать несколько шагов:

зарегистрироваться на портале банка с акцией;

сделать семь платежей картой Mastercard;

дождаться результатов розыгрыша вознаграждений.

Определять победителей будут с помощью ресурса Random.org, а результаты будут обнародовать каждый раз на странице акции до 1 марта 2026 года. Уведомление победителям поступит в "Приват24".

Ранее мы рассказывали, что для клиентов ПриватБанк изменил правила осуществления некоторых переводов. Некоторым начислят компенсации за такие операции до апреля следующего года.

Еще сообщалось, что ПриватБанк обновит правила предоставления услуг с нового года. Сервис, который был доступен в Украине и за рубежом на бесплатной основе, получит отдельный тариф.