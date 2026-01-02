Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Оплата комуналки — як отримати винагороду від ПриватБанку

Оплата комуналки — як отримати винагороду від ПриватБанку

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 07:01
ПриватБанк надасть винагороди за комунальні та інші платежі — подробиці
Комунальні платежі. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "ПриватБанку" можуть стати учасниками щомісячного розіграшу грошових винагород за здійснення певної кількості платежів через мобільний застосунок чи портал "Приват24". Зокрема, до списку потрапили житлово-комунальні платежі та автоматичні списання за різні послуги. 

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію фінустанови.

Реклама
Читайте також:

Розміри винагород за платежі у ПриватБанку 

Згідно з повідомленням банку, йдеться про програму розіграшу фінансових винагород у розмірі від 25 тис. до 100 тис. грн. Взяти участь в ній можна, дотримуючись певних умов.

Отримати фінансову вигоду зможуть ті, хто здійснить сім оплат карткою Mastercard від ПриватБанку у меню "Платежі" у вебверсії чи застосунку "Приват24".

Щомісяця банк обиратиме переможців, яким гарантуватимуть такі розміри винагород:

  1. П'ять переможців щомісяця (загалом 15) отримають по 25 тис. грн;
  2. Два переможці щомісяця (загалом шість) стануть власниками 50 тис. грн;
  3. Один переможець щомісяця (загалом оберуть три) отримає 100 тис. грн.

Які платежі беруть участь у розіграші винагород 

Громадяни, які бажають долучитися до акції від державного банку, повинні здійснити сім платежів. Це можуть бути такі розрахунки:

  • за комунальні послуги;
  • сплата штрафних санкцій;
  • оплата податків;
  • розрахунок за навчання в школі/дитсадки/університет;
  • здійснення благодійних внесків;
  • оплата товарів/послуг на рахунки ФОП/юросіб.

Для того, щоб мати право взяти участь в акції, потрібно бути повнолітнім клієнтом ПриватБанку, мати в наявності ідентифікаційний код та картку Mastercard. Далі необхідно буде зробити кілька кроків:

  • зареєструватися на порталі банку з акцією;
  • зробити сім платежів картою Mastercard;
  • дочекатися результатів розіграшу винагород.

Визначатимуть переможців за допомогою ресурсу Random.org, а результати оприлюднюватимуть щоразу на сторінці акції до 1 березня 2026 року. Сповіщення переможцям надійде у "Приват24".

Раніше ми розповідали, що для клієнтів ПриватБанк змінив правила здійснення деяких переказів. Декому нарахують компенсації за такі операції до квітня наступного року. 

Ще повідомлялося, що ПриватБанк оновить правила надання послуг з нового року. Сервіс, що був доступний в Україні та за кордоном на безплатній основі, отримає окремий тариф.   

комунальні послуги ПриватБанк гроші банки банківські карти
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації