ПриватБанк надасть винагороди за комунальні та інші платежі — подробиці

Клієнти державного "ПриватБанку" можуть стати учасниками щомісячного розіграшу грошових винагород за здійснення певної кількості платежів через мобільний застосунок чи портал "Приват24". Зокрема, до списку потрапили житлово-комунальні платежі та автоматичні списання за різні послуги.

Розміри винагород за платежі у ПриватБанку

Згідно з повідомленням банку, йдеться про програму розіграшу фінансових винагород у розмірі від 25 тис. до 100 тис. грн. Взяти участь в ній можна, дотримуючись певних умов.

Отримати фінансову вигоду зможуть ті, хто здійснить сім оплат карткою Mastercard від ПриватБанку у меню "Платежі" у вебверсії чи застосунку "Приват24".

Щомісяця банк обиратиме переможців, яким гарантуватимуть такі розміри винагород:

П'ять переможців щомісяця (загалом 15) отримають по 25 тис. грн; Два переможці щомісяця (загалом шість) стануть власниками 50 тис. грн; Один переможець щомісяця (загалом оберуть три) отримає 100 тис. грн.

Які платежі беруть участь у розіграші винагород

Громадяни, які бажають долучитися до акції від державного банку, повинні здійснити сім платежів. Це можуть бути такі розрахунки:

за комунальні послуги;

сплата штрафних санкцій;

оплата податків;

розрахунок за навчання в школі/дитсадки/університет;

здійснення благодійних внесків;

оплата товарів/послуг на рахунки ФОП/юросіб.

Для того, щоб мати право взяти участь в акції, потрібно бути повнолітнім клієнтом ПриватБанку, мати в наявності ідентифікаційний код та картку Mastercard. Далі необхідно буде зробити кілька кроків:

зареєструватися на порталі банку з акцією;

зробити сім платежів картою Mastercard;

дочекатися результатів розіграшу винагород.

Визначатимуть переможців за допомогою ресурсу Random.org, а результати оприлюднюватимуть щоразу на сторінці акції до 1 березня 2026 року. Сповіщення переможцям надійде у "Приват24".

Раніше ми розповідали, що для клієнтів ПриватБанк змінив правила здійснення деяких переказів. Декому нарахують компенсації за такі операції до квітня наступного року.

Ще повідомлялося, що ПриватБанк оновить правила надання послуг з нового року. Сервіс, що був доступний в Україні та за кордоном на безплатній основі, отримає окремий тариф.