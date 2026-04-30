Ощадбанк переглянув правила для оплати картками: зміни актуальні до 15 травня

Банківська установа, картка та гроші.

Держфінустанова "Ощадбанк" тимчасово, до 15 травня 2026 року, оновила правила розрахунків за товари або послуги фізичними картками та через сервіси Apple Pay/Google Pay. Зміни передбачають надання заохочень у разі оплати картками Mastercard.

Про таку можливість повідомляє банк.

Як змінились правила розрахунків за товари в Ощадбанку

Як повідомляють в Ощадбанку, клієнти можуть взяти участь у масштабному розіграші заохочень в рамках святкування 30-річчя Mastercard в Україні.

Організатори запропонують низку вигод для учасників у вигляді розіграшу 30 видів призів, зокрема подарункових сертифікатів, подорожей, майстер-класів від провідних експертів сфери здорового харчування та спорту, а також головного призу — авто BMW X1.

Власники картки Mastercard після реєстрації та здійснення транзакцій зможуть накопичувати шанси на перемогу. За кожну таку операцію надаватимуть більше шансів виграти приз, особливо за умови розрахунку через Apple Pay чи Google Pay.

Правила передбачають, що за кожну оплату карткою Mastercard нарахують шанси на виграш цінних заохочень:

У разі оплати товарів/послуг карткою — буде один шанс; У разі розрахунку через Apple Pay/Google Pay, одержання переказу від 50 грн із карт інших банківських установ — два шанси.

Такі шанси можна накопичувати під час дії акції, кількість не обмежується.

Як долучитися до акційної програми клієнтам Ощадбанку

За інформацією банку, щоб отримати право на участь в розіграші, спочатку потрібно зареєструвати одну або кілька платіжних карток Mastercard, якими будуть здійснюватися розрахунки за покупки або на які будуть надходити перекази. Необхідно виконати такі кроки:

внести інформацію в обов’язкові поля форми заявки;

дочекатися підтвердження реєстрації на порталі;

після цього картці дадуть унікальний ідентифікатор та внесуть до бази акції.

Учасники мають накопичувати шанси на виграш та очікувати на визначення переможців, яких опублікують на сайті до 5 червня 2026 року включно.

"Реєструйте свою картку Mastercard, здійснюйте транзакції та накопичуйте шанси на перемогу. Кожна транзакція наближає вас до виграшу, а за оплати через Apple Pay чи Google Pay, а також кожен отриманий переказ ви отримуєте ще більше шансів", — додали організатори.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, які для клієнтів банку за операції у застосунку чи веббанкінгу "Ощад 24/7" передбачені тарифи. Зокрема, за переказ коштів з картки Ощадбанку за реквізитами карти, випущеної цією фінустановою, стягують комісію у 3 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що власникам банківської картки "Моя кредитка" можна не хвилюватися за комісію під час P2P-переказів кредитних грошей. Тоді як для решти карток передбачені стандартна комісія в 1% + 5 грн у разі переказів на інші фінустанови.