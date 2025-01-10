Счета за доставку газа — с беженцев в судебном порядке взыскивают долг

Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С украинских семей, выехавших из-за войны за границу, горгазы могут через суд взыскивать тысячи гривен за доставку голубого топлива. Оказывается, сумы начисляют, даже если человек не потребляет газ.

Об этом свидетельствует результат судебного дела Владимир-Волынского городского суда, пишет Oboz.ua.

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Долги беженцев за доставку газа

Как говорится в материалах дела, в конце прошлого года суд отказал в удовлетворении иска мужчины против "Волыньгаза", который просил отменить начисленную задолженность за доставку природного газа в размере 3,87 тыс. гривен из-за отсутствия в Украине с 2022 года. Мужчина вместе с семьей уехал в Италию и не пользовался газом. Несмотря на это, "Волыньгаз" все равно начислял сумму за доставку газа.

"Несмотря на нулевой показатель потребления природного газа согласно показаниям счетчика, ответчик начисляет за доставку газа за мифические кубометры газа, которые не привязаны к показателям счетчика", — указано в материалах.

В "Волыньгазе" объяснили, что сумму платы за доставку рассчитывали в 2023 году, учитывая объемы потребления за газовый год с октября 2021 года по сентябрь 2022 года. Тогда, до переезда семьи в Италию, было использовано 1,52 тыс. куб. м. газа. Поэтому ежемесячно необходимо платить за доставку 126,6 куб. м.

Как избежать начислений за доставку топлива

То есть, даже если нет потребления, происходит начисление по минимальным граничным объемам. Ограничение распределения газа не освобождает потребителя от обязательства оплаты услуг по договору распределения газа, кроме случая расторжения им договора, отметил суд.

Таким образом, мужчину признали виновным, ведь за доставку газа в квартире в Украине беженцам все равно надо платить. Иначе — нужно было расторгнуть договор, который пролонгируется автоматически, отключив газ.

Ранее мы писали о повышении стоимости транспортировки газа, что продиктовано остановкой транзита российского газа. Из-за того, что Украина больше не имеет выплат от транзита, оплата легла на плечи украинского бизнеса.

Также сообщалось, что украинцам в январе 2025 года приходят квитанции с космическими суммами. Однако суммы не связаны с тарифами, а с подтвержденными в суде злоупотреблениями.