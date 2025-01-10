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Оплата "доставки газу" — з біженців через суд стягують борги

10 січня 2025 08:45
Ксенія Симонова - Редактор
Рахунки за доставку газу — з біженців у судовому порядку стягують борг
Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

З українських родин, які виїхали через війну за кордон, міськгази можуть через суд стягувати тисячі гривень за доставку блакитного палива. Виявляється, суми нараховують, навіть якщо людина не споживає газ.

Про це свідчить результат судової справи Володимир-Волинського міського суду, пише Oboz.ua.

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Борги біженців за доставку газу

Як йдеться у матеріалах справи, наприкінці минулого року суд відмовив у задоволенні позову чоловіка проти "Волиньгазу", який просив скасувати нараховану заборгованість за доставку природного газу у розмірі 3,87 тис. гривень через відсутність в Україні з 2022 року. Чоловік разом із сім'єю виїхав до Італії й не користувався газом. Попри це, "Волиньгаз" все одно нараховував суму за доставку газу.

"Незважаючи на нульовий показник споживання природного газу згідно з показниками лічильника, відповідач нараховує за доставку газу за міфічні кубометри газу, які не прив`язані до показників лічильника", — вказано у матеріалах.

У "Волиньгазі" пояснили, що суму плати за доставку розраховували у 2023 році, з огляду на обсяги споживання за газовий рік з жовтня 2021 року до вересня 2022 року. Тоді, до переїзду родини в Італію, було використано 1,52 тис. куб. м. газу. Тому щомісячно необхідно платити за доставку 126,6 куб. м.

Як уникнути нарахувань за доставку палива

Тобто, навіть якщо нема споживання, відбувається нарахування за мінімальними граничними обсягами. Обмеження розподілу газу не звільняє споживача від зобов`язання оплати послуг за договором розподілу газу, крім випадку розірвання договору, зазначив суд.

Таким чином, чоловіка визнали винним, адже за доставку газу в квартирі в Україні біженцям все одно треба платити. Інакше — потрібно було розірвати договір, який пролонгується автоматично, відключивши газ.

Раніше ми писали про підвищення вартості транспортування газу, що продиктовано зупинкою транзиту російського газу. Через те, що Україна більше не має виплат від транзиту, оплата лягла на плечі українського бізнесу.

Також повідомлялося, що українцям у січні 2025 року надходять квитанції із космічними сумами. Однак суми не пов'язані з тарифами, а з підтвердженими у суді зловживаннями.

комунальні послуги суд біженці газопостачання борги газ

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