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Главная Финансы Операции с наличными в ПриватБанке — когда взимают комиссии

Операции с наличными в ПриватБанке — когда взимают комиссии

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 07:01
Комиссии за снятие средств с карт ПриватБанка — что стоит знать
Люди возле банкомата в ПриватБанке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Процент комиссии государственного "ПриватБанка" по операциям с картами зависит от ряда факторов. Стоимость услуг может отличаться от типа карты, места снятия средств (Украина или заграница), суммы денег и других аспектов.

Об этом говорится в информации государственного финучреждения.

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Комиссия за снятие средств с зарплатных карт ПриватБанка

В социальной сети один из граждан рассказал, что с зарплатной карты была списана комиссия при снятии в банкомате. Клиент попросил уточнить, были ли изменены тарифы.

Как отметили в банке, все тарифы доступны на официальном сайте. На популярные услуги комиссии остаются неизменными. Однако большая сумма взыскания могла произойти по ряду факторов. В частности, комиссия за снятие наличных в банкоматах ПриватБанка отсутствует. Однако речь идет именно о зарплатной карте, а не обычной, на которую просто поступают суммы средств.

"Зарплатная карта — это карта для получения зарплаты и других выплат от работодателя, в частности авансов, отпускных и премий. Этот инструмент позволяет легко управлять своими средствами в онлайн-режиме, оплачивать товары и услуги безналично, а также снимать наличные без комиссии", — сообщают в финучреждении.

Ее оформляют работникам согласно условиям зарплатного проекта, предусматривающего ряд бесплатных услуг, в частности: выпуск и обслуживание, перевыпуск по сроку, из-за порчи или в случае потери карты.

Банк отменил тарифы на обслуживание зарплатных проектов для бизнес-клиентов и предпринимателей, которые имеют или хотят открыть соответствующий зарплатный проект.

Какой процент комиссии взимают за другие операции

Кредитная карта "Универсальная" позволяет использовать как собственные, так и кредитные деньги. Таким образом, комиссия может варьироваться.

В частности, взимание на снятие своих средств через банкоматы составляет 1% от размера суммы, а в банкоматах иностранных банков — 2%.

За снятие наличных в банкоматах за рубежом предусмотрена комиссия в 2% от суммы.

В случае снятия наличных средств в кассе банка размер комиссии может составлять 0,2-0,5% (минимум 5 грн).

Что касается тарифа на снятие кредитных средств в банкоматах и в отделениях банка, то комиссия, в зависимости от размера суммы, может достигать 4%.

Ранее мы писали, что в "ПриватБанке" рассказали о требованиях к фото и документам при актуализации персональных данных. На проблемы с осуществлением такой процедуры жалуются некоторые клиенты.

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ПриватБанк банки банковские карты деньги комисия
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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