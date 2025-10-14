ПриватБанк попередив клієнтів, як зберегти доступ до рахунків — подробиці

Карта ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" можуть втратити доступ до будь-яких операцій за картками та власних рахунків. Згідно з поясненням представників банку, уникнути загрози можна у разі здійснення процедури внесення оновлених персональних даних до системи.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE, посилаючись на інформацію банку.

Оновлення персональної інформації у ПриватБанку

Як пояснюють у фінустанові, всі клієнти, які отримають повідомлення у мобільному застосунку чи вебверсії "Приват24", потрібно оновити персональну інформацію.

Така вимога стосується навіть тих, у кого відповідна інформація не зазнала змін. Щонайменше раз у рік банк потребує наявності актуальних даних та документального підтвердження їх чинності.

Клієнти зобов'язані оновлювати дані для подальшого обслуговування рахунків, оскільки, якщо відповідну вимогу проігнорувати, не заповнивши дані в анкеті-опитувальнику, будь-які операції за картками та рахунками стануть неможливими.

У банку пояснюють, що діють в рамках закону щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних нелегальним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Такі правила поширюються на всі фінустанови в країні під час воєнного стану. Банки мають обв'язок вживати заходів з контролю достовірності документів та даних про громадян.

"Період оновлення даних для кожного клієнта визначається індивідуально за сукупністю факторів, визначених постановою НБУ № 65 від 20.05.2020, але не рідше ніж раз на п’ять років", — пояснили у банківській установі.

Як підтвердити дані у застосунку "Приват24"

У банку розповіли, як пройти процедуру з оновлення анкетних даних. Зокрема, у застосунку "Приват24" необхідно:

натиснути на пункт "Актуалізувати інформацію";

підтвердити відсутність зв’язків з державами-агресорами (Росія/Білорусь);

ввести ПІН-код карти;

вказати персональну інформацію в анкеті;

додати документ або в "Дії", або вибравши зі списку;

зробити фотознімок документа, якщо оновлення відбувається не в "Дії";

вказати адресу реєстрації/фактичне місце проживання;

додати відомості щодо соцстатусу.

Після цього в застосунку висвітиться повідомлення "Документи отримано на перевірку" та надійде прохання поставити підпис під документами.

