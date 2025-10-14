Відео
Дата публікації: 14 жовтня 2025 07:01
ПриватБанк попередив клієнтів, як зберегти доступ до рахунків — подробиці
Карта ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" можуть втратити доступ до будь-яких операцій за картками та власних рахунків. Згідно з поясненням представників банку, уникнути загрози можна у разі здійснення процедури внесення оновлених персональних даних до системи. 

Про це розповідає редакція Новини.LIVE, посилаючись на інформацію банку.

Читайте також:

Оновлення персональної інформації у ПриватБанку

Як пояснюють у фінустанові, всі клієнти, які отримають повідомлення у мобільному застосунку чи вебверсії "Приват24", потрібно оновити персональну інформацію.

Така вимога стосується навіть тих, у кого відповідна інформація не зазнала змін. Щонайменше раз у рік банк потребує наявності актуальних даних та документального підтвердження їх чинності. 

Клієнти зобов'язані оновлювати дані для подальшого обслуговування рахунків, оскільки, якщо відповідну вимогу проігнорувати, не заповнивши дані в анкеті-опитувальнику, будь-які операції за картками та рахунками стануть неможливими.

У банку пояснюють, що діють в рамках закону щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних нелегальним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Такі правила поширюються на всі фінустанови в країні під час воєнного стану. Банки мають обв'язок вживати заходів з контролю достовірності документів та даних про громадян.

"Період оновлення даних для кожного клієнта визначається індивідуально за сукупністю факторів, визначених постановою НБУ № 65 від 20.05.2020, але не рідше ніж раз на п’ять років", — пояснили у банківській установі.

Як підтвердити дані у застосунку "Приват24"

У банку розповіли, як пройти процедуру з оновлення анкетних даних. Зокрема, у застосунку "Приват24" необхідно:

  • натиснути на пункт "Актуалізувати інформацію";
  • підтвердити відсутність зв’язків з державами-агресорами (Росія/Білорусь);
  • ввести ПІН-код карти;
  • вказати персональну інформацію в анкеті;
  • додати документ або в "Дії", або вибравши зі списку;
  • зробити фотознімок документа, якщо оновлення відбувається не в "Дії";
  • вказати адресу реєстрації/фактичне місце проживання;
  • додати відомості щодо соцстатусу.

Після цього в застосунку висвітиться повідомлення "Документи отримано на перевірку" та надійде прохання поставити підпис під документами. 

Раніше ми писали, що у ПриватБанку клієнти можуть налаштувати знижки та кешбеки на покупки. Відомо, як самому дізнаватись про актуальні пропозиції у застосунку. 

Також ми розповідали, що в ПриватБанку можна накопичувати кошти та їх знімати, коли виникне необхідність. Йдеться про налаштування сервісу автоматичних відрахувань "Скарбничка".  

ПриватБанк гроші банки Приват24 банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
