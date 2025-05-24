Ощадбанк объяснил, зачем запрашивает данные об объемах финансовых операций

Отделение Ощадбанка в столице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" время от времени обязаны проходить процедуру актуализации данных. В частности, в банке уточнили некоторые нюансы относительно необходимости обнародования максимального ежемесячного объема денежных поступлений.

Об этом говорится на официальном портале финучреждения.

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Что нужно знать об актуализации данных в Ощадбанке

Необходимость актуализации данных клиента является обязанностью банка осуществлять надлежащую проверку своих клиентов с целью обеспечения актуальности полученных документов согласно закону 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

О необходимости актуализировать данные банк направляет клиентам сообщение в приложение или личный кабинет "Мобильный Ощад". Такие уведомления поступают за 30 дней до необходимости в обновлении данных или после этой даты.

Для актуализации данных дистанционно нужно сделать следующие шаги:

нажать на соответствующее сообщение;

перейти в свой профиль в разделе "Еще";

осуществить проверку информации;

подтвердить в случае корректности;

при необходимости внести изменения в анкете и сохранить.

Требование по максимальному объему операций

Также клиенты должны сообщать банк о своем максимальном объеме финансовых операций (поступлений) в течение месяца.

Согласно постановлению Правления Национального банка от №110 "Об утверждении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга", действуют требования об обязанности клиента сообщать финучреждение о суммарных ожидаемых суммах поступлений на все счета и карты.

Целью внедрения соответствующих требований является стремление предотвратить отмывание доходов, полученных нелегальным путем и финансированию терроризма.

В банке дали советы, как посчитать объем финансовых операций. Для этого нужно определить максимальную сумму в гривне, которую ожидает клиент получить на все карты и счета (текущие, кредитные, депозитные — в гривне и иностранной валюте) суммарно в течение календарного месяца.

В случае ожидания поступлений в иностранной валюте — стоит указать эквивалент соответствующих сумм в гривне в соответствии с актуальным курсом Нацбанка на момент подачи информации.

"При планировании максимальной суммы ожидаемых поступлений не следует учитывать объем переводов между собственными счетами, открытыми в Ощадбанке", — добавили в финучреждении.

Ранее мы писали о платной услуге смс-информирования. Клиентам, которые не хотят отдавать дополнительно 120 грн, разрешается ее отключить.

Также рассказывали, что в Ощадбанке некоторых клиентов могут ждать трудности из-за повторных продаж мобильными операторами неактивных номеров новым абонентам. В финучреждении дали рекомендации, как избежать проблем.