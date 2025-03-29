Ощадбанк из-за подозрительных операций месяцами не разблокирует счета — детали

Банковская карта в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиент государственного "Ощадбанка" рассказал о блокировании счета в связи с финансовым мониторингом осенью 2024 года. Несмотря на неоднократное обращение в отделение банка, средства до сих пор не вернули.

Такое сообщение появилось на сайте "Минфин", где можно оставлять обращения к банкам.

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Подробнее о блокировке счета в Ощадбанке

По словам клиента, в середине ноября прошлого года финучреждение заблокировало средства на счете. Мужчина хотел отправить 10 тыс. грн на свою другую карту, однако после длительной обработки деньги вернулись обратно, уже на заблокированную карту.

"Пытался отправить себе на вторую карту по IBAN, платеж был в обработке около 5 дней, другую часть снял наличными, а эти 10000, что отправил, вернулись на карту, но карта на тот момент уже была заблокирована, деньги не отдают...", — сообщил гражданин.

По его словам, в банковском отделении работники ничем не могут помочь. Во время последнего визита посоветовали ждать еще 1,5 месяца по рекомендации службы безопасности банка. Он хотел связаться с ней, однако, оказалось, что со службой нет связи.

Мужчина собирается писать обращение в Национальный банк Украины (НБУ).

Скриншот. Источник: Минфин

Кому из клиентов грозит финмониторинг

Во время военного положения в стране в банках осуществляется финансовый мониторинг, чтобы выявлять и пресекать незаконные операции, связанные с легализацией доходов, предотвращением финансирования терроризма, распространением оружия массового уничтожения. Считаются подозрительными следующие ситуации:

рост числа операций за аналогичный временной промежуток;

регулярное поступление переводов от разных лиц;

постоянное перечисление денег одному и тому же лицу;

зачисление большого объема наличных через терминалы;

расходы не соответствуют официальным доходам.

Также мы сообщали, что в Ощадбанке списывается отдельная плата за услугу смс-информирования. Соответствующий сервис обходится клиентам в 120 грн за год.

Ранее мы писали, что клиенты Ощадбанка обязаны обновить персональные сведения по законному требованию регулятора. Граждане должны актуализировать данные в случае поступления соответствующего оповещения в мобильном приложении.