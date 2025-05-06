Расчет на кассе Ощадбанка — кого ждет усиленная проверка

Банковское отделение в столице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В финучреждении "Ощадбанк" объяснили правила идентификации и верификации клиентов при осуществлении операций через банковские кассы. Там уточнили, какая сумма при расчетах требует предоставления дополнительных документов в рамках требований финансового мониторинга.

Об этом сообщается на официальном сайте банка.

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Кого ждут "меры надлежащей проверки клиентов"

В банке отметили, что придерживаются требований украинского законодательства по вопросам финмониторинга. Они предусматривают осуществление кассиром отделения банка идентификации и верификации клиента в его присутствии. Это нужно для документирования полученных сведений для осуществления платежей.

Клиенты должны предоставить документы в случае оплаты на сумму, превышающую 5 тыс. гривен наличными. Для этого кассир должен запросить:

е-паспорт/е-паспорт для выезда за границу путем автоматического получения с портала госуслуг "Дія" клиентских данных с помощью использования одноименного приложения в случае подключения клиента;

копии страниц паспорта гражданина Украины/паспорта физлица-нерезидента (других документов, удостоверяющих личность и которые могут быть использованы в Украине для заключения сделок).

Исключение в проведении процедуры верификации составляют платежи с целью уплаты:

налогов, сборов, платежей и сборов на обязательное государственное пенсионное и социальное страхование;

штрафных санкций и пени за нарушение законодательства в государственный и местные бюджеты, ПФУ, на счета органов госвласти, органов местного самоуправления;

платежи за услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Мероприятия по надлежащей проверке клиента не проводятся, если сумма платежа не превышает 5 тыс. гривен наличными.

"Если Вы являетесь владельцем платежной карты, эмитированной АО "Ощадбанк", у Вас есть возможность рассчитаться безналично со своего текущего счета путем инициации соответствующего перевода средств через POS-терминал в операционной кассе учреждения банка", — добавили в банке.

Что нужно знать об операциях в кассах Ощадбанка

Как отмечается на портале, клиенты в кассах Ощадбанка могут осуществлять наличные и безналичные расчеты. В частности, гражданам доступны следующие виды платежей:

оплата на счета госучреждений (это могут быть штрафы или налоги);

расчет за предоставленные коммунальные/телекоммуникационные услуги;

оплата товаров и страховых взносов;

оплата обучения в образовательных учреждениях;

осуществление погашения кредита;

другие платежи на счета по Украине.

Также назвали преимущества осуществления операций через банковские кассы Ощадбанка:

удобство и комфорт;

разветвленная сеть банковских отделений;

оптимальное время обслуживания;

возможность осуществления платежей от физлиц и субъектов хозяйствования;

начисление полученных средств на счета получателей в течение одного-двух банковских дней;

возможность возврата незачисленных платежей на счета получателей в любом отделении банка.

Ранее мы сообщали, что в Ощадбанке продолжают ограничивать действия клиентов со счетами. В частности, некоторым для разблокировки карт нужно полностью рассчитаться с долгами, однако иногда этот процесс может затягиваться.

Также мы писали, кому из клиентов Ощадбанка не продлят срок действия старых карт. Некоторым придется обновить карту с 30 июня 2025 года.