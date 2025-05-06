Расчет на кассе Ощадбанка — кого ждет усиленная проверка

Операции в кассах Ощадбанка — за какие суммы требуют документы
В финучреждении "Ощадбанк" объяснили правила идентификации и верификации клиентов при осуществлении операций через банковские кассы. Там уточнили, какая сумма при расчетах требует предоставления дополнительных документов в рамках требований финансового мониторинга.
Об этом сообщается на официальном сайте банка.
Кого ждут "меры надлежащей проверки клиентов"
В банке отметили, что придерживаются требований украинского законодательства по вопросам финмониторинга. Они предусматривают осуществление кассиром отделения банка идентификации и верификации клиента в его присутствии. Это нужно для документирования полученных сведений для осуществления платежей.
Клиенты должны предоставить документы в случае оплаты на сумму, превышающую 5 тыс. гривен наличными. Для этого кассир должен запросить:
- е-паспорт/е-паспорт для выезда за границу путем автоматического получения с портала госуслуг "Дія" клиентских данных с помощью использования одноименного приложения в случае подключения клиента;
- копии страниц паспорта гражданина Украины/паспорта физлица-нерезидента (других документов, удостоверяющих личность и которые могут быть использованы в Украине для заключения сделок).
Исключение в проведении процедуры верификации составляют платежи с целью уплаты:
- налогов, сборов, платежей и сборов на обязательное государственное пенсионное и социальное страхование;
- штрафных санкций и пени за нарушение законодательства в государственный и местные бюджеты, ПФУ, на счета органов госвласти, органов местного самоуправления;
- платежи за услуги жилищно-коммунального хозяйства.
Мероприятия по надлежащей проверке клиента не проводятся, если сумма платежа не превышает 5 тыс. гривен наличными.
"Если Вы являетесь владельцем платежной карты, эмитированной АО "Ощадбанк", у Вас есть возможность рассчитаться безналично со своего текущего счета путем инициации соответствующего перевода средств через POS-терминал в операционной кассе учреждения банка", — добавили в банке.
Что нужно знать об операциях в кассах Ощадбанка
Как отмечается на портале, клиенты в кассах Ощадбанка могут осуществлять наличные и безналичные расчеты. В частности, гражданам доступны следующие виды платежей:
- оплата на счета госучреждений (это могут быть штрафы или налоги);
- расчет за предоставленные коммунальные/телекоммуникационные услуги;
- оплата товаров и страховых взносов;
- оплата обучения в образовательных учреждениях;
- осуществление погашения кредита;
- другие платежи на счета по Украине.
Также назвали преимущества осуществления операций через банковские кассы Ощадбанка:
- удобство и комфорт;
- разветвленная сеть банковских отделений;
- оптимальное время обслуживания;
- возможность осуществления платежей от физлиц и субъектов хозяйствования;
- начисление полученных средств на счета получателей в течение одного-двух банковских дней;
- возможность возврата незачисленных платежей на счета получателей в любом отделении банка.
Ранее мы сообщали, что в Ощадбанке продолжают ограничивать действия клиентов со счетами. В частности, некоторым для разблокировки карт нужно полностью рассчитаться с долгами, однако иногда этот процесс может затягиваться.
Также мы писали, кому из клиентов Ощадбанка не продлят срок действия старых карт. Некоторым придется обновить карту с 30 июня 2025 года.
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