Операции в ПриватБанке — кому грозит блокировка карты

Дата публикации 8 ноября 2025 07:01
обновлено: 07:27
Блокировка карты ПриватБанка — кто из клиентов имеет проблемы из-за финмониторинга
Банковская карта и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине финучреждения блокируют гражданам доступ к средствам после просьбы актуализации информации, подтверждения переводов или объяснения источников своих доходов в рамках финансового мониторинга. В частности, о таких последствиях сообщают клиенты государственного "ПриватБанка".

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.

Проблемы клиентов ПриватБанка с доступом к средствам

Как отметила одна из клиенток ПриватБанка, после прохождения процедуры идентификации ей заблокировали номер и возникли проблемы с доступом к средствам.

"В четверг прошла идентификацию, сегодня мой номер заблокирован, средства исчезли с карты. Мои сообщения ПриватБанк при обращении удаляет. Обеспечьте возврат моих средств и разблокирование карты...", — говорится в сообщении.

Клиентке посоветовали предоставить более подробную информацию о проблеме блокировки средств. По информации финучреждения, банк осуществляет свою деятельность, соблюдая действующее законодательство. В частности, закрытие доступа к счетам возможно в рамках норм закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

В случае возникновения подозрений банк может заблокировать средства и разорвать сотрудничество. Клиентам разрешается вывести средства на другие счета. Если же в ПриватБанке имелся кредит на момент прекращения отношений, то банк имеет право списать средства из имеющейся суммы на счете для его погашения.

ПриватБанк
Скриншот. Источник: ПриватБанк в Fb

Как клиентам защититься от финансового мониторинга

В Украине снизили лимиты на денежные переводы — до 100 тыс. грн без подтверждения доходов, до 50 тыс. грн — тем, кто имеет высокие уровни риска.

Именно превышение лимитов на переводы является наиболее распространенной причиной блокировки карт. Также счетам грозит заморозка:

  • если банк заметит частые мелкие денежные переводы без указания типа платежей, в том числе трансграничные или между физлицами, большое количество счетов у одного клиента;
  • несоответствия размера платежей задекларированным КВЭДам (для физлиц-предпринимателей).

Однако возможны ситуации, когда ограничивают доступ из-за финмониторинга просто для проверки, но впоследствии дают право на дальнейший доступ к средствам. Так, банк может спросить источники доходов, и если они будут соответствовать суммам, то счета впоследствии могут разблокировать.

Ранее мы писали, что в ПриватБанке некоторые клиенты не могут снять деньги с заблокированных карт. Оказалось, что одной категории граждан сложно вывести средства на счет другого банка.

Также мы рассказывали, что в ПриватБанке возможны проблемы при актуализации информации онлайн. Клиенты имеют возможность сделать это лично в отделении на основе определенных документов.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
