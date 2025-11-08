Блокування картки ПриватБанку — хто з клієнтів має проблеми через фінмоніторинг

Операції у ПриватБанку — кому загрожує блокування картки
В Україні фінустанови блокують громадянам доступ до коштів після прохання актуалізації інформації, підтвердження переказів чи пояснення джерел своїх доходів в рамках фінансового моніторингу. Зокрема, про такі наслідки повідомляють клієнти державного "ПриватБанку".
Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.
Проблеми клієнтів ПриватБанку з доступом до коштів
Як зазначила одна з клієнток ПриватБанку, після проходження процедури ідентифікації їй заблокували номер і виникли проблеми з доступом до коштів.
"В четвер пройшла ідентифікацію, сьогодні мій номер заблоковано, кошти зникли з картки. Мої повідомлення ПриватБанк при зверненні видаляє. Забезпечте повернення моїх коштів і розблокування картки...", — йдеться у повідомленні.
Клієнтці порадили надати більш детальну інформацію щодо проблеми блокування коштів. За інформацією фінустанови, банк здійснює свою діяльність, дотримуючись чинного законодавства. Зокрема, закриття доступу до рахунків можливе у межах норм закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
У разі виникнення підозр банк може заблокувати кошти та розірвати співпрацю. Клієнтам дозволяється вивести кошти на інші рахунки. Якщо ж у ПриватБанку був наявний кредит на момент припинення відносин, то банк має право списати кошти з наявної суми на рахунку для його погашення.
Як клієнтам захиститись від фінансового моніторингу
В Україні знизили ліміти на грошові перекази — до 100 тис. грн без підтвердження доходів, до 50 тис. грн — тим, хто має високі рівні ризику.
Саме перевищення лімітів на перекази є найбільш поширеною причиною блокування карт. Також рахункам загрожує замороження:
- якщо банк помітить часті дрібні грошові перекази без зазначення типу платежів, зокрема транскордонні або між фізособами, велику кількість рахунків в одного клієнта;
- невідповідність розміру платежів задекларованим КВЕДам (для фізосіб-підприємців).
Проте можливі ситуації, коли обмежують доступ через фінмоніторинг просто для перевірки, та згодом дають право на подальший доступ до коштів. Так, банк може запитати джерела доходів, і якщо вони відповідатимуть сумам, то рахунки згодом можуть розблокувати.
Раніше ми писали, що в ПриватБанку деякі клієнти не можуть зняти гроші із заблокованих карт. Виявилось, що одній категорії громадян складно вивести кошти на рахунок іншого банку.
Також ми розповідали, що у ПриватБанку можливі проблеми під час актуалізації інформації онлайн. Клієнти мають можливість зробити це особисто у відділенні на основі певних документів.
