Клиент ПриватБанка потерял со счета 20 000 грн — что необходимо знать

Клиенты государственного "ПриватБанка" могут иметь проблемы во время операций в терминалах самообслуживания, о чем ранее предупреждало финучреждение на фоне перебоев в электроснабжении. Один из клиентов рассказал, что потерял сразу 20 000 грн.

Об этом говорится в одном из сообщений на портале "Минфин", передают Новини.LIVE.

Подробнее о проблеме снятия средств клиентами ПриватБанка

Как отмечается на портале, клиент не смог оперативно снять средства через терминал. Речь шла о сумме в 20 000 грн, которая была списана со счета, однако не выдана из-за сбоя в работе устройства.

Гражданин до сих пор ждет возврата суммы, поскольку обещанные со стороны банка сроки уже несколько раз смещались.

"Было написано на экране, что терминал сломался и средства автоматически вернутся через 30 минут, но средства не вернулись, потом создал заявку на возврат, где было написано, что результаты инкассации будут известны через 1-7 дней, но средства так и не поступают, и теперь сам оператор ПриватБанка говорит, что результаты инкассации следует ждать от 3 до 14 дней и почему-то это никак нельзя ускорить, хотя сумма средств списалась максимальная, которую можно снять за раз 20 000 грн", — говорится в обращении.

Предупреждение об угрозах с банкоматами ПриватБанка

На днях в финучреждении посоветовали клиентам быть бдительными во время операций в банкоматах или терминалах самообслуживания. Там объяснили, что есть высокая угроза сбоя техники из-за частых отключений электроэнергии.

Также отметили, что ситуация в энергосистеме остается сложной, а потому отключения света и проблемы, связанные с этим, остаются актуальными. В госфинучреждении дали алгоритм действий в случае невыдачи средств. При таких обстоятельствах клиенты должны:

Сразу обратиться в службу поддержки банка по номеру 3700, в "Приват24" или через чат-онлайн; Сфотографировать номер банкомата, а также установить его точный адрес; Указать, с какой карты снимались средства, сумму и ориентировочное время; При условии оставления карты в банкомате — ее необходимо заблокировать и заменить на новую.

Что еще необходимо знать о возврате средств в ПриватБанке

Процедура возврата средств может быть непродолжительной, только в некоторых ситуациях может быть сложной. Как правило, инкассацию банкоматов проводят раз в неделю, поэтому вернуть средства можно за считанные дни.

Механизм возврата продлится дольше, если деньги были потеряны из другого банка. Для этого нужно отправить заявку в финучреждение по инструкции и регламенту. На это может уйти от 5 до 30 дней и более, а в целом процедура возврата средств может достигать 180 суток.

Снизить риски потери кровных в терминалах или банкоматах можно следующим образом:

необходимо избегать осуществления операций через незнакомые банкоматы;

рекомендуют снимать средства в банкомате банка, выпустившего карту, желательно внутри помещения;

не снимать сразу большую сумму денег.

Ранее мы рассказывали, что в ПриватБанке объяснили, почему система иногда может дезинформировать о суммах на счетах. На такое расхождение указали клиенты этого банковского учреждения.

Еще сообщалось, что ПриватБанк предоставил клиентам возможность платить меньше за осуществление некоторых международных переводов. По данным финучреждения, сниженный тариф будет действовать до конца марта текущего года.