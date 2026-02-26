Клієнт ПриватБанку втратив одразу 20 000 грн — причини та що варто знати

Банківська установа та банкомат. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Під час операцій у терміналах самообслуговування клієнти державного "ПриватБанку" можуть мати проблеми, про що раніше попереджала фінустанова у період перебоїв в електропостачанні. Так, один із клієнтів розповів, що досі чекає на повернення 20 000 грн, які не видав пристрій.

Про це йдеться в одному з повідомлень на порталі "Мінфін", передають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про проблему зняття коштів клієнтами ПриватБанку

Як зазначається на порталі, клієнт не зміг оперативно зняти кошти через термінал. Йшлося про суму у 20 000 грн, яку було списано з рахунку, однак не видано через збій у роботі пристрою.

Громадянин досі чекає на повернення суми, оскільки обіцяні з боку банку терміни вже кілька разів зміщувались.

"Було написано на екрані, що термінал зламався і кошти автоматично повернуться через 30 хвилин, але кошти не повернулись, потім створив заявку на повернення, де було написано, що результати інкасації будуть відомі через 1−7 днів, але кошти так і не надходять, і тепер сам оператор ПриватБанку каже, що результати інкасації слід чекати від 3 до 14 днів і чомусь це ніяк не можна пришвидшити, хоча сума коштів списалась максимальна, яку можна зняти за раз 20 000 грн", — йдеться у зверненні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Попередження щодо загроз з банкоматами ПриватБанку

Днями у фінустанові порадили клієнтам бути пильними під час операцій у банкоматах чи терміналах самообслуговування. Там пояснили, що є висока загроза збою техніки через часті вимкнення електроенергії.

Також наголосили, що ситуація в енергосистемі залишається складною, а тому відключення світла та проблеми, пов'язані з цим, залишаються актуальними. У держфінустанові дали алгоритм дій у разі невидачі коштів. За таких обставин клієнти мають:

Одразу звернутися до служби підтримки банку за номером 3700, у "Приват24" чи через чат-онлайн; Сфотографувати номер банкомата, а також встановити його точну адресу; Вказати, з якої карти знімались кошти, суму та орієнтовний час; За умови залишення картки в банкоматі — її необхідно заблокувати та замінити на нову.

Що ще необхідно знати про повернення коштів у ПриватБанку

Процедура повернення коштів може бути нетривалою, лише у деяких ситуаціях може бути складна. Як правило, інкасацію банкоматів проводять раз на тиждень, тому повернути кошти можна за лічені дні.

Механізм повернення триватиме довше, якщо гроші були втрачені з іншого банку. Для цього потрібно надіслати заявку у фінустанову за інструкцією та регламентом. На це може піти від 5 до 30 днів і більше, а загалом процедура повернення коштів може сягати 180 діб.

Знизити ризики втрати кревних у терміналах чи банкоматах можна таким чином:

необхідно уникати здійснення операцій через незнайомі банкомати;

рекомендують знімати кошти у банкоматі банку, що випустив картку, бажано всередині приміщення;

не знімати одразу велику суму грошей.

Раніше ми розповідали, що у ПриватБанку пояснили, чому система іноді може дезінформувати про суми на рахунках. На таку розбіжність вказали клієнти цієї банківської установи.

Ще повідомлялося, що ПриватБанк надав клієнтам змогу сплачувати менше за здійснення деяких міжнародних переказів. За даними фінустанови, знижений тариф буде діяти до кінця березня поточного року.