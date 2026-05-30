ПриватБанк пояснив, чому необхідно замінити картки клієнтам у червні

Операції в ПриватБанку: які картки вимагають заміни у червні
У держфінустанові "ПриватБанк" розповіли, які банківські картки необхідно замінити клієнтам у червні 2026 року. Таку вимогу потрібно виконати для уникнення проблем з оплатою та іншими фінансовими операціями в Україні та за кордоном.
Чому необхідно замінити картки клієнтам ПриватБанку у червні
За даними банку, під час воєнного стану власникам старих карт автоматично продовжується термін дії, щоб позбавити зайвих труднощів клієнтів.
Як стверджують у банку, громадяни, які надалі користуються картками, термін дії яких добіг кінця ще на початку повномасштабної війни, можуть виконувати базові фінансові операції:
- розраховуватися у точках продажу через POS-термінали;
- знімати готівкові кошти через банкомат та термінали;
- отримувати кошти з карток через каси банку;
- здійснювати більшість операцій у "Приват24";
- поповнювати рахунки (у будь-який спосіб).
Водночас, у фінустанові зауважили, що деякі фінансові операції для старих карт недоступні. Зокрема для:
- зняття готівкових коштів за кордоном;
- виконання фіноперацій на закордонних сервісах;
- онлайн-обміну валют.
У зв'язку з цим у банку рекомендують перевипустити картки у червні, щоб не виникло проблем з доступом до сервісів. Для повноцінного обслуговування за картками клієнти можуть:
- Оформити миттєву Digital картку у "Приват24", з якою можна буде виконувати розрахунки у торгових точках через смартфон, знімати готівку у банкоматах ПриватБанку, купувати валюту у застосунку;
- Перевипустити пластикову картку у банківському відділенні;
- Замовити доставку картки в Україні чи за кордон.
Зокрема, сервіс доставки карт до кінця 2026 року буде повністю безплатним, після чого в Україні коштуватиме 80 грн (з ПДВ).
Клієнти, у яких немає змоги особисто замінити картку, можуть оформити нотаріальну довіреність. На основі звернення довіреної особи до банку з документами такому клієнту видадуть нову картку.
Які види карт вимагатимуть заміни у ПриватБанку
Клієнтам необхідно замінити такі старі картки, в яких добіг кінцевий термін чинності:
- Картку "Універсальна";
- Картку для виплат, куди надходять пенсії, соцвиплати та зарплати;
- Картку "Gold";
- Картку Юніора;
- Бізнес-картку;
- Преміальну картку.
Також можна легко замовити нову карту через "Приват24". Для цього необхідно зробити кілька кроків:
- у застосунку у меню обрати "Гаманець";
- натиснути на карту, необхідну для заміни;
- вказати адресу доставки;
- підтвердити запит "Замовити картку".
