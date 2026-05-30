Головна Фінанси Операції в ПриватБанку: які картки вимагають заміни у червні

Дата публікації: 30 травня 2026 07:01
ПриватБанк пояснив, чому необхідно замінити картки клієнтам у червні
Банківське відділення, картка. Фото: Новини.LIVE, ПриватБанк. Колаж: Новини.LIVE

У держфінустанові "ПриватБанк" розповіли, які банківські картки необхідно замінити клієнтам у червні 2026 року. Таку вимогу потрібно виконати для уникнення проблем з оплатою та іншими фінансовими операціями в Україні та за кордоном.  

Про те, які картки доступні для заміни, розповідають Новини.LIVE.

Чому необхідно замінити картки клієнтам ПриватБанку у червні 

За даними банку, під час воєнного стану власникам старих карт автоматично продовжується термін дії, щоб позбавити зайвих труднощів клієнтів.

Як стверджують у банку, громадяни, які надалі користуються картками, термін дії яких добіг кінця ще на початку повномасштабної війни, можуть виконувати базові фінансові операції:

  • розраховуватися у точках продажу через POS-термінали;
  • знімати готівкові кошти через банкомат та термінали;
  • отримувати кошти з карток через каси банку;
  • здійснювати більшість операцій у "Приват24";
  • поповнювати рахунки (у будь-який спосіб).

Водночас, у фінустанові зауважили, що деякі фінансові операції для старих карт недоступні. Зокрема для:

  • зняття готівкових коштів за кордоном;
  • виконання фіноперацій на закордонних сервісах;
  • онлайн-обміну валют.

У зв'язку з цим у банку рекомендують перевипустити картки у червні, щоб не виникло проблем з доступом до сервісів. Для повноцінного обслуговування за картками клієнти можуть: 

  1. Оформити миттєву Digital картку у "Приват24", з якою можна буде виконувати розрахунки у торгових точках через смартфон, знімати готівку у банкоматах ПриватБанку, купувати валюту у застосунку; 
  2. Перевипустити пластикову картку у банківському відділенні;
  3. Замовити доставку картки в Україні чи за кордон.

Зокрема, сервіс доставки карт до кінця 2026 року буде повністю безплатним, після чого в Україні коштуватиме 80 грн (з ПДВ). 

Клієнти, у яких немає змоги особисто замінити картку, можуть оформити нотаріальну довіреність. На основі звернення довіреної особи до банку з документами такому клієнту видадуть нову картку.

Які види карт вимагатимуть заміни у ПриватБанку

Клієнтам необхідно замінити такі старі картки, в яких добіг кінцевий термін чинності:

  • Картку "Універсальна";
  • Картку для виплат, куди надходять пенсії, соцвиплати та зарплати; 
  • Картку "Gold";
  • Картку Юніора;
  • Бізнес-картку;
  • Преміальну картку.

Також можна легко замовити нову карту через "Приват24". Для цього необхідно зробити кілька кроків:

  • у застосунку у меню обрати "Гаманець";
  • натиснути на карту, необхідну для заміни;
  • вказати адресу доставки;
  • підтвердити запит "Замовити картку".

Раніше Новини.LIVE розповідали, які є варіанти підключення Google Play у "Приват24". Завдяки йому клієнти можуть купувати цифровий контент та сервіси в офіційному магазині. Проте є важливий нюанс — як правило, Google Play під час налаштування встановлює валюту тієї країни, в якій була випущена SIM-картка, змінити її буде вже неможливо. 

Ще Новини.LIVE писали, які у червні очікуються зміни у тарифах державного ПриватБанку. Вони торкнуться деяких міжнародних грошових переказів. Проте правила відправлення та отримання по Україні у "Приват24", терміналах, банкоматах та відділеннях не зазнають змін. 

ПриватБанк гроші банки
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
