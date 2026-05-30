ПриватБанк пояснив, чому необхідно замінити картки клієнтам у червні

Банківське відділення, картка.

У держфінустанові "ПриватБанк" розповіли, які банківські картки необхідно замінити клієнтам у червні 2026 року. Таку вимогу потрібно виконати для уникнення проблем з оплатою та іншими фінансовими операціями в Україні та за кордоном.



Чому необхідно замінити картки клієнтам ПриватБанку у червні

За даними банку, під час воєнного стану власникам старих карт автоматично продовжується термін дії, щоб позбавити зайвих труднощів клієнтів.

Як стверджують у банку, громадяни, які надалі користуються картками, термін дії яких добіг кінця ще на початку повномасштабної війни, можуть виконувати базові фінансові операції:

розраховуватися у точках продажу через POS-термінали;

знімати готівкові кошти через банкомат та термінали;

отримувати кошти з карток через каси банку;

здійснювати більшість операцій у "Приват24";

поповнювати рахунки (у будь-який спосіб).

Водночас, у фінустанові зауважили, що деякі фінансові операції для старих карт недоступні. Зокрема для:

зняття готівкових коштів за кордоном;

виконання фіноперацій на закордонних сервісах;

онлайн-обміну валют.

У зв'язку з цим у банку рекомендують перевипустити картки у червні, щоб не виникло проблем з доступом до сервісів. Для повноцінного обслуговування за картками клієнти можуть:

Оформити миттєву Digital картку у "Приват24", з якою можна буде виконувати розрахунки у торгових точках через смартфон, знімати готівку у банкоматах ПриватБанку, купувати валюту у застосунку; Перевипустити пластикову картку у банківському відділенні; Замовити доставку картки в Україні чи за кордон.

Зокрема, сервіс доставки карт до кінця 2026 року буде повністю безплатним, після чого в Україні коштуватиме 80 грн (з ПДВ).

Клієнти, у яких немає змоги особисто замінити картку, можуть оформити нотаріальну довіреність. На основі звернення довіреної особи до банку з документами такому клієнту видадуть нову картку.

Які види карт вимагатимуть заміни у ПриватБанку

Клієнтам необхідно замінити такі старі картки, в яких добіг кінцевий термін чинності:

Картку "Універсальна";

Картку для виплат, куди надходять пенсії, соцвиплати та зарплати;

Картку "Gold";

Картку Юніора;

Бізнес-картку;

Преміальну картку.

Також можна легко замовити нову карту через "Приват24". Для цього необхідно зробити кілька кроків:

у застосунку у меню обрати "Гаманець";

натиснути на карту, необхідну для заміни;

вказати адресу доставки;

підтвердити запит "Замовити картку".

