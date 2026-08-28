Тарифи на операції в Ощадбанку: які будуть умови для клієнтів 60+ у вересні

Перехожий на тлі відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року у державній фінустанові "Ощадбанк" діятимуть особливі умови обслуговування власників пенсійних карток. Очікується, що банк збереже низку пільгових та спеціальних умов для громадян похилого віку. В основному йдеться про знижені тарифи, ліміти та комісії під час зняття готівкових коштів з карток.

Про те, які діятимуть правила для пенсіонерів, розповідає видання Новини.LIVE.

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Комісії, ліміти та умови зняття готівки в Ощадбанку

Згідно з інформацією фінустанови, наступного місяця для клієнтів, які отримують пенсійні виплати на картки, збережуться пільгові умови обслуговування за базовими операціями, більшість з яких будуть безплатними.

У вересні будуть актуальними наступні тарифи для пенсійних карт:

Безкоштовне відкриття рахунку та випуск іменної картки; Відсутня плата у разі поповнення у мережі Ощадбанку з картою; 1% від обсягу суми у разі внесення грошей без картки (за номером); Безкоштовне зняття готівки в мережі Ощадбанку; Відсутня комісія за видачу готівки через інші банкомати до 10 тис. грн/міс. та 1% від суми + 5 грн понад ліміт; Безкоштовні платежі у "Мобільному Ощаді"; 3 грн за платежі на карти Ощадбанку за номером телефону; 0,5% від суми у застосунку за платежі на рахунки інших банків; 3 грн за поповнення номера мобільного телефону; 15 грн/10 грн на місяць відповідно за сповіщення через SMS/Viber.

Зокрема, за кордоном комісії будуть дещо інші: за зняття готівки передбачена комісія у 1,5% від суми +35 грн.

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Відкриття пенсійного депозиту за карткою передбачає дохід у 3–6% за розміщення грошей на накопичувальній частині рахунку. Виплата нараховуватиметься щомісяця.

Ліміти на валютні операції на місяць:

До 200 000 грн — на купівлю іноземної валюти у безготівковій формі;

До 200 000 грн на день — на зняття готівки з валютних рахунків в Україні та за кордоном;

До 200 000 грн — на розрахунки за кордоном за гривневими картками;

До 200 000 грн — на перекази в іноземній валюті з рахунку на рахунок (SWIFT-перекази).

Інші переваги пенсійних карт в Ощадбанку

Загалом "Картки для виплат" для соціальних категорій мають такі переваги:

Безплатне оформлення та обслуговування;

Вільне поповнення рахунків в мережі Ощадбанку з використанням карти без комісій;

Безкоштовне зняття готівки через каси та банкомати Ощаду;

Підвищені відсоткові ставки за накопичувальним рахунком;

Зручність оплати комунальних послуг в "Ощад 24/7" та застосунку.

Пенсійні картки відкривають на три роки та автоматично пролонгують для більш зручного користування, навіть якщо термін дії сплив (на період воєнного стану).

Раніше Новини.LIVE розповідали, як діяти у випадку блокування облікового запису в Ощадбанку. За правилами, окремі категорії клієнтів (зокрема, пенсіонери-ВПО) повинні проходити щороку фізичну або електронну ідентифікацію. Якщо це не зробити — доступ до застосунку обмежать.

Ще Новини.LIVE писали про те, коли в Ощадбанку потрібно здавати старі купюри. В банку зауважують, що ключовим фактором в обміні банкнот валюти є не рік випуску, а рівень їх пошкодження. Серйозні дефекти вимагають прийняття тільки за процедурою інкасо. Цьогоріч комісія становить від 10% до 30% від номінальної вартості.