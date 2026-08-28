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Головна Фінанси Операції в Ощадбанку: умови у вересні для клієнтів 60+

Операції в Ощадбанку: умови у вересні для клієнтів 60+

Ua ru
28 серпня 2026 06:01
Тарифи на операції в Ощадбанку: які будуть умови для клієнтів 60+ у вересні
Перехожий на тлі відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року у державній фінустанові "Ощадбанк" діятимуть особливі умови обслуговування власників пенсійних карток. Очікується, що банк збереже низку пільгових та спеціальних умов для громадян похилого віку. В основному йдеться про знижені тарифи, ліміти та комісії під час зняття готівкових коштів з карток.

Про те, які діятимуть правила для пенсіонерів, розповідає видання Новини.LIVE.

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Комісії, ліміти та умови зняття готівки в Ощадбанку

Згідно з інформацією фінустанови, наступного місяця для клієнтів, які отримують пенсійні виплати на картки, збережуться пільгові умови обслуговування за базовими операціями, більшість з яких будуть безплатними. 

У вересні будуть актуальними наступні тарифи для пенсійних карт:

  1. Безкоштовне відкриття рахунку та випуск іменної картки;
  2. Відсутня плата у разі поповнення у мережі Ощадбанку з картою;
  3. 1% від обсягу суми у разі внесення грошей без картки (за номером);
  4. Безкоштовне зняття готівки в мережі Ощадбанку;
  5. Відсутня комісія за видачу готівки через інші банкомати до 10 тис. грн/міс. та 1% від суми + 5 грн понад ліміт;
  6. Безкоштовні платежі у "Мобільному Ощаді";
  7. 3 грн за платежі на карти Ощадбанку за номером телефону;
  8. 0,5% від суми у застосунку за платежі на рахунки інших банків;
  9. 3 грн за поповнення номера мобільного телефону;
  10. 15 грн/10 грн на місяць відповідно за сповіщення через SMS/Viber.

Зокрема, за кордоном комісії будуть дещо інші: за зняття готівки передбачена комісія у 1,5% від суми +35 грн.

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Відкриття пенсійного депозиту за карткою передбачає дохід у 3–6% за розміщення грошей на накопичувальній частині рахунку. Виплата нараховуватиметься щомісяця.

Ліміти на валютні операції на місяць:

  • До 200 000 грн — на купівлю іноземної валюти у безготівковій формі;
  • До 200 000 грн на день — на зняття готівки з валютних рахунків в Україні та за кордоном;
  • До 200 000 грн — на розрахунки за кордоном за гривневими картками;
  • До 200 000 грн — на перекази в іноземній валюті з рахунку на рахунок (SWIFT-перекази).

Інші переваги пенсійних карт в Ощадбанку 

Загалом "Картки для виплат" для соціальних категорій мають такі переваги:

  • Безплатне оформлення та обслуговування;
  • Вільне поповнення рахунків в мережі Ощадбанку з використанням карти без комісій;
  • Безкоштовне зняття готівки через каси та банкомати Ощаду;
  • Підвищені відсоткові ставки за накопичувальним рахунком;
  • Зручність оплати комунальних послуг в "Ощад 24/7" та застосунку.

Пенсійні картки відкривають на три роки та автоматично пролонгують для більш зручного користування, навіть якщо термін дії сплив (на період воєнного стану).

Раніше Новини.LIVE розповідали, як діяти у випадку блокування облікового запису в Ощадбанку. За правилами, окремі категорії клієнтів (зокрема, пенсіонери-ВПО) повинні проходити щороку фізичну або електронну ідентифікацію. Якщо це не зробити — доступ до застосунку обмежать. 

Ще Новини.LIVE писали про те, коли в Ощадбанку потрібно здавати старі купюри. В банку зауважують, що ключовим фактором в обміні банкнот валюти є не рік випуску, а рівень їх пошкодження. Серйозні дефекти вимагають прийняття тільки за процедурою інкасо. Цьогоріч комісія становить від 10% до 30% від номінальної вартості. 

Ощадбанк гроші банки пенсіонери банківські карти
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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