Тарифи на операції в Ощадбанку: які будуть умови для клієнтів 60+ у вересні

Операції в Ощадбанку: умови у вересні для клієнтів 60+
У вересні 2026 року у державній фінустанові "Ощадбанк" діятимуть особливі умови обслуговування власників пенсійних карток. Очікується, що банк збереже низку пільгових та спеціальних умов для громадян похилого віку. В основному йдеться про знижені тарифи, ліміти та комісії під час зняття готівкових коштів з карток.
Про те, які діятимуть правила для пенсіонерів, розповідає видання Новини.LIVE.
Комісії, ліміти та умови зняття готівки в Ощадбанку
Згідно з інформацією фінустанови, наступного місяця для клієнтів, які отримують пенсійні виплати на картки, збережуться пільгові умови обслуговування за базовими операціями, більшість з яких будуть безплатними.
У вересні будуть актуальними наступні тарифи для пенсійних карт:
- Безкоштовне відкриття рахунку та випуск іменної картки;
- Відсутня плата у разі поповнення у мережі Ощадбанку з картою;
- 1% від обсягу суми у разі внесення грошей без картки (за номером);
- Безкоштовне зняття готівки в мережі Ощадбанку;
- Відсутня комісія за видачу готівки через інші банкомати до 10 тис. грн/міс. та 1% від суми + 5 грн понад ліміт;
- Безкоштовні платежі у "Мобільному Ощаді";
- 3 грн за платежі на карти Ощадбанку за номером телефону;
- 0,5% від суми у застосунку за платежі на рахунки інших банків;
- 3 грн за поповнення номера мобільного телефону;
- 15 грн/10 грн на місяць відповідно за сповіщення через SMS/Viber.
Зокрема, за кордоном комісії будуть дещо інші: за зняття готівки передбачена комісія у 1,5% від суми +35 грн.
Відкриття пенсійного депозиту за карткою передбачає дохід у 3–6% за розміщення грошей на накопичувальній частині рахунку. Виплата нараховуватиметься щомісяця.
Ліміти на валютні операції на місяць:
- До 200 000 грн — на купівлю іноземної валюти у безготівковій формі;
- До 200 000 грн на день — на зняття готівки з валютних рахунків в Україні та за кордоном;
- До 200 000 грн — на розрахунки за кордоном за гривневими картками;
- До 200 000 грн — на перекази в іноземній валюті з рахунку на рахунок (SWIFT-перекази).
Інші переваги пенсійних карт в Ощадбанку
Загалом "Картки для виплат" для соціальних категорій мають такі переваги:
- Безплатне оформлення та обслуговування;
- Вільне поповнення рахунків в мережі Ощадбанку з використанням карти без комісій;
- Безкоштовне зняття готівки через каси та банкомати Ощаду;
- Підвищені відсоткові ставки за накопичувальним рахунком;
- Зручність оплати комунальних послуг в "Ощад 24/7" та застосунку.
Пенсійні картки відкривають на три роки та автоматично пролонгують для більш зручного користування, навіть якщо термін дії сплив (на період воєнного стану).
Раніше Новини.LIVE розповідали, як діяти у випадку блокування облікового запису в Ощадбанку. За правилами, окремі категорії клієнтів (зокрема, пенсіонери-ВПО) повинні проходити щороку фізичну або електронну ідентифікацію. Якщо це не зробити — доступ до застосунку обмежать.
Ще Новини.LIVE писали про те, коли в Ощадбанку потрібно здавати старі купюри. В банку зауважують, що ключовим фактором в обміні банкнот валюти є не рік випуску, а рівень їх пошкодження. Серйозні дефекти вимагають прийняття тільки за процедурою інкасо. Цьогоріч комісія становить від 10% до 30% від номінальної вартості.