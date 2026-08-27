Ощадбанк заблокировал доступ к выплатам некоторым пенсионерам: как действовать

Люди на фоне банковского отделения. Фото: Ощадбанк

Некоторые клиенты государственного финансового учреждения "Ощадбанк", находящиеся за рубежом, лишились доступа к мобильному приложению и учетной записи в системе интернет-банкинга и не могут его восстановить, а для получения пенсионных выплат необходимо лично явиться в банковское отделение. Известно, какие есть варианты действий для решения данной проблемы.

Об этом говорится на портале Минфина, где можно оставлять отзывы о работе банков, сообщают Новини.LIVE.

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Проблемы с доступом к приложению Ощадбанка

О возникновении проблем с доступом к мобильному приложению рассказал один из клиентов Ощадбанка. Как следует из комментария, мужчина, находясь за границей, потерял физическую карту, и по неизвестным причинам была заблокирована возможность входа в приложение. Все это сделало невозможным доступ к пенсионным средствам.

По его словам, операторы отказали в удаленном восстановлении. В связи с этим он просит дать рекомендации, как действовать в такой ситуации, чтобы восстановить доступ к учетной записи и получить возможность выпустить цифровую карту.

"Я нахожусь в Германии, являюсь пенсионером и получаю пенсию на счет в Ощадбанке. Физическая карта утеряна, доступа к приложению "Мобильный Ощад" нет. Приложение "Дія" не работает... Обратился в службу поддержки по веб-звонку, но операторы отказали в удаленном восстановлении доступа и отправляют в Украину. Приехать в Украину сейчас нет ни финансовой, ни физической возможности", — говорится в обращении.

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Как действовать в случае блокировки учетной записи в Ощадбанке

Согласно правилам банка, для отдельных категорий клиентов (в частности, пенсионеров-ВПЛ) требуется ежегодная физическая или электронная идентификация. При игнорировании соответствующего требования — доступ к мобильному приложению ограничивают. Процедуру можно пройти дистанционно, лично в отделении или путем отправки письма в адрес ПФУ через дипломатическое представительство.

Причины блокировки и способы восстановления доступа к приложению можно уточнить, обратившись в контактный центр банка.

Из-за границы с банком это можно сделать следующим образом:

по телефону: 0442478418;

через веб-звонок/звонок через Viber.

Также можно оформить нотариальную доверенность, с которой доверенное лицо может прийти в Ощадбанк и осуществить перевыпуск карты без присутствия владельца. После этого ее можно отправить почтовым отправлением по адресу пребывания.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, какие карты Ощадбанка подлежали окончательной блокировке. По данным банка, тем, у кого были закрыты старые карты, необходимо обратиться в банковское отделение для перевыпуска. Под ограничения попали несколько видов карт, однако большинство старых пластиковых карт будут действовать до конца года.

Еще Новини.LIVE писали о том, что до конца августа 2026 года владельцам ряда видов карт системы Visa, выпущенных Ощадбанком, доступны скидки на покупку товаров. При соблюдении определенных правил можно получить 15% скидки на покупку ювелирных изделий украинского бренда. При этом предоставленный купон будет безлимитным.