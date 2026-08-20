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Главная Финансы Замена поврежденных долларов: какие правила инкассо в Ощадбанке

Замена поврежденных долларов: какие правила инкассо в Ощадбанке

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 06:01
Процедура инкассо в Ощадбанке: какая комиссия за замену долларов и сроки в 2026 году
Женщина возле отделения банка. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "Ощадбанка", у которых есть поврежденные или очень старые банкноты американской валюты, могут воспользоваться банковской операцией инкассо. Финучреждение предлагает стандартные условия для ее оформления и максимальную оперативность при осуществлении. Известно, какие именно доллары принимаются по этой процедуре и какая стоимость в 2026 году.

О том, как обменять старую валюту в банке, рассказывают Новини.LIVE.

Какие доллары принимают для операций в Ощадбанке

По данным банка, на украинском валютном рынке все банкноты старых образцов, выпущенные с 1914 года Федеральной резервной системой США, признаются абсолютно действительным и законным платежным средством, а также не утратившим своей стоимости. Последующие годы выпуска не имеют значения, как и срок годности, а потому их не изымают массово из обращения.

Также согласно правилам Национального банка Украины (НБУ), обмен долларов должен осуществляться без отказа в банках и обменных пунктах. Они должны принимать купюры американской валюты, если проверены на валютном детекторе и не имеют существенных повреждений. В частности, обмену подлежат купюры даже с незначительными потертостями, небольшими пятнами или штампами.

Нарушением условий лицензии на операции считается:

Читайте также:
  • заниженный курс обмена для старых купюр;
  • дополнительные комиссии за обмен;
  • отказ в обмене старых банкнот на новые.

Когда следует обменивать купюры по инкассо в Ощадбанке

В банке отмечают, что важным фактором при обмене купюр американской валюты является не год выпуска, а степень повреждения банкнот. С серьезными дефектами их могут принять исключительно по процедуре инкассо.

Речь идет о банковской услуге по обмену значительно изношенных, поврежденных банкнот, когда банк отправляет их в банк-корреспондент за границу.

Значительно поврежденными признаются следующие купюры:

  • Сильно обгоревшие;
  • Разорванные пополам;
  • Залитые краской, химикатами;
  • Сильно загрязненные;
  • С большим количеством надписей.

Если кассир признал доллары значительно поврежденными, то должен предложить принять их через инкассо. В рамках такой процедуры их отправят в банк-эмитент Соединенных Штатов для замены.

В целом процедура проходит следующим образом:

  • клиент должен принести поврежденные доллары в банк;
  • кассир или эксперт должен определить степень повреждения;
  • клиент должен написать заявление на инкассо, в котором указать номиналы и серийные номера;
  • после этого наличные отправят за границу;
  • срок выполнения операции может составлять от нескольких недель до одного года;
  • после прибытия наличных из-за рубежа банк должен выдать новые банкноты или зачислить средства на счет клиента.

В 2026 году комиссия за такую операцию составляет 10–30% от номинальной стоимости.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Ощадбанке летом закрыли часть старых карт. В частности, заблокировали те, по которым не было никаких операций с 1 января 2025 года или на карточном счете не было средств. Речь идет о картах, срок действия которых истек в начале полномасштабного вторжения. Чтобы восстановить доступ к счетам, клиенты должны обратиться в банк для перевыпуска.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе Ощадбанк изменил правила проведения валютных операций. В рамках требований Нацбанка граждане получили значительно более широкие возможности благодаря повышенным лимитам. В частности, изменения коснулись ограничений на операции по приобретению безналичной валюты: лимит повысили в четыре раза. Также вдвое увеличили лимит на снятие наличных и расчеты за рубежом.

Ощадбанк деньги банки валюта долары
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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