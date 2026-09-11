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Головна Фінанси Операції в Ощадбанку: комісії та правила переказів у вересні

Операції в Ощадбанку: комісії та правила переказів у вересні

Ua ru
11 вересня 2026 06:01
Грошові перекази в Ощадбанку у вересні: актуальні тарифи та обмеження
Картка Ощадбанку та гроші. Фото: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" доступні різні способи грошових переказів. Зокрема, клієнти можуть пересилати кошти на картки інших банків, а також на картки в самій фінустанові через мобільний застосунок. Відомо, які особливості передбачені для таких операцій, комісії та актуальні ліміти у вересні 2026 року. 

Про те, які діють правила для клієнтів, розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

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Комісії за грошові перекази в Ощадбанку у вересні

Згідно з інофрмацією банку, власникам карток за різними тарифними пакетами доступні:

  • внутрішні перекази — між картками Ощадбанку та на картки інших банків;
  • міжнародні — пересилання коштів за кордон як у банках, так і за допомогою платіжних систем, таких як SWIFT;
  • грошові перекази через платіжні системи (Western Union, MoneyGram, PayPal тощо);
  • цифрові перекази — серез електронні платіжні системи.

Зокрема, в Ощадбанку діють особливі правила опрацювання операцій. Термін обробки переказів більш тривалий, ніж в інших установах. За інформацією банку, він становить від двох годин до трьох банківських діб. 

Через це клієнти повинні слідкувати за статусом відповідних операцій у застосунку або на сайті "Ощад/24". Для цього потрібно виконати такі дії: 

Читайте також:
  • зайти у мобільний застосунок чи веббанкінг;
  • натиснути на пункт "Одержати квитанцію".

Водночас, комісії можуть різнитися, залежно від того, які операції з переказу виконуються, а також типу картки.

Зокрема, у вересні не тарифікують деякі перекази за картками "для виплат" тарифного пакета "Моя картка". Згідно з умовами, передбачене безготівкове перерахування коштів (в Ощад 24/7/ІПТ/АТМ):

  • за послугою "Мобільні заощадження", в т.ч. через сервіси Контакт-центру;
  • поповнення депозиту в банку;
  • на погашення кредиту в банку;
  • на рахунок для купівлі/продажу валюти;
  • на картки у ТП "Дитяча картка", "Море", "Мій комфорт".

Щодо інших операцій, діють такі тарифи:

  1. Р2Р-перекази на власні рахунки (відкриті в межах одного РУ/ГУОК) — не тарифікуються;
  2. Р2Р-перекази на інші картки банку (зокрема, власні картки відкриті в іншому РУ/ГУОК)" — в Ощад 24/7 — у межах єдиного ліміту — не тарифікують, понад ліміт — 1%, інформаційно-платіжний термінал самообслуговування (ІПТ)/АТМ — 0,5% +3 грн;
  3. Поповнення мобільного телефону, зокрема, через контакт-центр (чат з оператором, чат-бот) — 3 грн;
  4. Платежі на рахунки компаній, з якими не укладено договори, (комунальні, телефонія, інтернет та ТБ) в Ощад 24/7 — 1% (мінімально 3 грн), в ІПТ — відповідно до тарифів на здійснення платежів;
  5. Перекази за оплату штрафів та бюджетних платежів в Ощад 24/7 — 1% (мінімально 3 грн, максимально 500 грн), в ІПТ — відповідно до тарифів на здійснення платежів;
  6. Перекази за довільними реквізитами (ІПТ/Ощад 24/7) на рахунки в банку в ІПТ — 1% (мінімально 10 грн, максимально 1 000 грн.), в Ощад 24/7 — не тарифікуються;
  7. Перекази за довільними реквізитами (ІПТ/Ощад 24/7) на рахунки в інших банках — в ІПТ — 1% (мінімально 10 грн — максимально 1 000 грн) в Ощад 24/7 — 0,5% (мінімально 5 грн, максимально 500 грн);
  8. Р2Р-перекази з картки Ощадбанку на картки інших банків через сервіси інших банків — 1% +5 грн.

Валютні операції в Ощадбанку у вересні

Зокрема, щодо валютних операцій, то в рамках затверджених обмежень Національним банком, восени діють наступні ліміти:

  • До 200 000 грн — купівля іноземної валюти безготівково;
  • До 200 000 грн на день — зняття готівки з валютних рахунків в країні та за її межами;
  • До 200 000 грн — у разі здійснення розрахунків за кордоном гривневими картками;
  • До 200 000 грн щомісяця — для переказу в іноземній валюті з рахунку на рахунок (SWIFT-перекази).

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, які діятимуть комісії, ліміти та умови зняття готівки в Ощадбанку для клієнтів, які отримують пенсійні виплати на картки, у вересні. Зокрема, для такої категорії громадян зберегли безкоштовні платежі у "Мобільному Ощаді", а також відсутність комісії під час зняття готівки в мережі банку. 

Ще Новини.LIVE писали, що в Ощадбанку пояснили, як знизити ризик перевірок у рамках фіноніторингу. Іноді під блокування потрапляють цілком законні доходи. Зокрема, скоротить загрози вчасна реєстрація всіх доходів, сплата податків та уникнення участі у сумнівних схемах. 

Ощадбанк гроші банки грошові перекази банківські карти
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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