Операции в "Ощад24/7": какие будут ограничения в декабре
В декабре 2026 года для пользователей мобильного приложения и веб-банкинга будут действовать ужесточенные правила безопасности, введенные государственным "Ощадбанком" в целях борьбы с мошенничеством. Прежде всего, финансовые лимиты в "Ощад24/7" коснутся некоторых переводов и транзакций, требующих дополнительной верификации.
О том, какие меры предусмотрены в банке, сообщают Новини.LIVE.
Необходимость ограничений на переводы в Ощадбанке
Речь идет о дополнительных мерах безопасности в отношении сумм операций, поскольку стандартные требования в виде неразглашения ПИН-кодов, CVV-кодов, а также кодов из SMS бывают неэффективными. Мошенники прибегают к новым способам получения доступа к персональным данным клиентов.
Благодаря жестким предельным лимитам на суммы переводов через "Ощад24/7" осуществить значительные платежи, превышающие установленные пороги, будет невозможно, за исключением случаев полного соблюдения защитных требований.
Такие ограничения введены в рамках соблюдения постановления регулятора № 58 "Об утверждении положения об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке".
Какими будут условия для финопераций в "Ощад24/7"
В декабре 2026 года для защиты банковских счетов клиентов от посягательств мошенников будут действовать следующие ограничения на финансовые операции:
- На суммы переводов в "Ощад24/7" в ночное время, превышающие 10 000 грн;
- На суммы денежных переводов свыше 1 000 грн.
В частности, ограничение в ночное время распространяется на все банковские карты Ощадбанка. Все суммы, превышающие 10 000 грн, будут автоматически блокироваться.
Лимит на суммы переводов без дополнительного SMS-подтверждения с финансового номера телефона установлен на уровне 1 000 грн. Без предоставления согласия система не позволит осуществить переводы на более крупные суммы.
Ранее подтвердить операции можно было через интернет, и именно это позволяло мошенникам похищать средства клиентов. Теперь пароль отправляется исключительно в виде сообщения на номер телефона.
Как самостоятельно изменить лимит на операции в Ощадбанке
Также в банке можно установить личные лимиты на онлайн-переводы. В частности, для этого необходимо в приложении:
- В меню "Продукты" выбрать карту;
- Зайти в раздел "Настройки";
- Нажать на "Лимиты в день";
- Указать вид ограничения, которое нужно снять/изменить;
- Установить необходимую сумму.
- Подтвердить изменения.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиенты Ощадбанка могут не тратить лишнее. По некоторым тарифам банк ежегодно списывает от 300 грн за уведомления о финансовых операциях по счету. В то же время в банке можно выбрать бесплатный канал информирования.
Еще Новини.LIVE писали о том, что до конца года в Ощадбанке можно получать сертификаты номиналом от 10 000 грн. Их можно будет потратить на покупки и путешествия. Воспользоваться такой возможностью могут владельцы некоторых карт Mastercard. Банк будет выбирать по 10 победителей ежемесячно.