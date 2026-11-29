Человек держит банковскую карту и деньги. Фото: Новини.LIVE

В декабре 2026 года для пользователей мобильного приложения и веб-банкинга будут действовать ужесточенные правила безопасности, введенные государственным "Ощадбанком" в целях борьбы с мошенничеством. Прежде всего, финансовые лимиты в "Ощад24/7" коснутся некоторых переводов и транзакций, требующих дополнительной верификации.

О том, какие меры предусмотрены в банке, сообщают Новини.LIVE.

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Необходимость ограничений на переводы в Ощадбанке

Речь идет о дополнительных мерах безопасности в отношении сумм операций, поскольку стандартные требования в виде неразглашения ПИН-кодов, CVV-кодов, а также кодов из SMS бывают неэффективными. Мошенники прибегают к новым способам получения доступа к персональным данным клиентов.

Благодаря жестким предельным лимитам на суммы переводов через "Ощад24/7" осуществить значительные платежи, превышающие установленные пороги, будет невозможно, за исключением случаев полного соблюдения защитных требований.

Такие ограничения введены в рамках соблюдения постановления регулятора № 58 "Об утверждении положения об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке".

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В декабре 2026 года для защиты банковских счетов клиентов от посягательств мошенников будут действовать следующие ограничения на финансовые операции:

На суммы переводов в "Ощад24/7" в ночное время, превышающие 10 000 грн;

На суммы денежных переводов свыше 1 000 грн.

В частности, ограничение в ночное время распространяется на все банковские карты Ощадбанка. Все суммы, превышающие 10 000 грн, будут автоматически блокироваться.

Лимит на суммы переводов без дополнительного SMS-подтверждения с финансового номера телефона установлен на уровне 1 000 грн. Без предоставления согласия система не позволит осуществить переводы на более крупные суммы.

Ранее подтвердить операции можно было через интернет, и именно это позволяло мошенникам похищать средства клиентов. Теперь пароль отправляется исключительно в виде сообщения на номер телефона.

Как самостоятельно изменить лимит на операции в Ощадбанке

Также в банке можно установить личные лимиты на онлайн-переводы. В частности, для этого необходимо в приложении:

В меню "Продукты" выбрать карту; Зайти в раздел "Настройки"; Нажать на "Лимиты в день"; Указать вид ограничения, которое нужно снять/изменить; Установить необходимую сумму. Подтвердить изменения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиенты Ощадбанка могут не тратить лишнее. По некоторым тарифам банк ежегодно списывает от 300 грн за уведомления о финансовых операциях по счету. В то же время в банке можно выбрать бесплатный канал информирования.

Еще Новини.LIVE писали о том, что до конца года в Ощадбанке можно получать сертификаты номиналом от 10 000 грн. Их можно будет потратить на покупки и путешествия. Воспользоваться такой возможностью могут владельцы некоторых карт Mastercard. Банк будет выбирать по 10 победителей ежемесячно.