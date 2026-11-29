Людина тримає банківську картку та гроші. Фото: Новини.LIVE

У грудні 2026 року для користувачів мобільного застосунку та веббанкінгу діятимуть посилені правила безпеки, запроваджені державним "Ощадбанком" з метою боротьби з шахрайством. Передусім фінансові ліміти в "Ощад24/7" стосуватимуться деяких переказів та транзакцій, які вимагають додаткової верифікації.

Про те, які заходи передбачені у банку, повідомляють Новини.LIVE.

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Необхідність в обмеженнях на перекази в Ощадбанку

Йдеться про додаткові заходи безпеки на суми операцій, оскільки стандартні вимоги у вигляді нерозголошення пін-кодів, CVV-кодів, а також кодів з SMS бувають недієвими. Аферисти вдаються до нових способів дістатися до персональних даних клієнтів.

Завдяки жорстким граничним лімітам на суми переказів через "Ощад24/7" здійснити значні платежі понад встановлені пороги буде неможливо, лише у разі повного виконання захисних вимог.

Такі обмеження введені у рамках дотримання постанови регулятора №58 "Про затвердження положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку".

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Які будуть умови для фіноперацій в "Ощад24/7"

У грудні 2026 року для убезпечення банківських рахунків клієнтів від зазіхань шахраїв будуть актуальні наступні обмеження на фінансові операції:

На суми переказів в "Ощад24/7" у нічний час на більш ніж 10 000 грн;

На розміри грошових відправлень понад 1 000 грн.

Зокрема, обмеження у нічний час поширюється на всі банківські картки Ощадбанку. Всі суми, що перевищуватимуть 10 000 грн, автоматично блокуватимуться.

Ліміт на суми відправлень без додаткового SMS-підтвердження з фінансового номера телефону встановлено на рівні 1 000 грн. Без надання згоди система не дозволить здійснити більші перекази.

Раніше підтвердити операції можна було через інтернет і саме це давало змогу шахраям викрадати кошти клієнтів. Тепер пароль надсилають виключно у вигляді повідомлення на номер телефону.

Як самостійно змінити ліміт на операції в Ощадбанку

Також у банку можна встановити особисті ліміти на онлайн-перекази. Зокрема, для цього необхідно у застосунку:

У меню "Продукти" обрати картку; Зайти у функції "Налаштування"; Натиснути на "Ліміти на день"; Вказати вид обмеження, яке потрібно зняти/змінити; Встановити необхідну суму. Підтвердити зміни.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що клієнти Ощадбанку можуть не витрачати зайве. За деякими тарифами банк щорічно списує від 300 грн за повідомлення про фіноперації за рахунком. Водночас у банку можна обрати безкоштовний канал інформування.

Ще Новини.LIVE писали про те, що до кінця року в Ощадбанку можна отримувати сертифікати номіналом від 10 000 грн. Їх дозволятиметься витратити на покупки та подорожі. Скористатися такою можливістю можуть власники деяких карток Mastercard. Банк обиратиме по 10 переможців щомісяця.