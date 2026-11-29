Операції в "Ощад24/7": які будуть обмеження у грудні
У грудні 2026 року для користувачів мобільного застосунку та веббанкінгу діятимуть посилені правила безпеки, запроваджені державним "Ощадбанком" з метою боротьби з шахрайством. Передусім фінансові ліміти в "Ощад24/7" стосуватимуться деяких переказів та транзакцій, які вимагають додаткової верифікації.
Про те, які заходи передбачені у банку, повідомляють Новини.LIVE.
Необхідність в обмеженнях на перекази в Ощадбанку
Йдеться про додаткові заходи безпеки на суми операцій, оскільки стандартні вимоги у вигляді нерозголошення пін-кодів, CVV-кодів, а також кодів з SMS бувають недієвими. Аферисти вдаються до нових способів дістатися до персональних даних клієнтів.
Завдяки жорстким граничним лімітам на суми переказів через "Ощад24/7" здійснити значні платежі понад встановлені пороги буде неможливо, лише у разі повного виконання захисних вимог.
Такі обмеження введені у рамках дотримання постанови регулятора №58 "Про затвердження положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку".
Які будуть умови для фіноперацій в "Ощад24/7"
У грудні 2026 року для убезпечення банківських рахунків клієнтів від зазіхань шахраїв будуть актуальні наступні обмеження на фінансові операції:
- На суми переказів в "Ощад24/7" у нічний час на більш ніж 10 000 грн;
- На розміри грошових відправлень понад 1 000 грн.
Зокрема, обмеження у нічний час поширюється на всі банківські картки Ощадбанку. Всі суми, що перевищуватимуть 10 000 грн, автоматично блокуватимуться.
Ліміт на суми відправлень без додаткового SMS-підтвердження з фінансового номера телефону встановлено на рівні 1 000 грн. Без надання згоди система не дозволить здійснити більші перекази.
Раніше підтвердити операції можна було через інтернет і саме це давало змогу шахраям викрадати кошти клієнтів. Тепер пароль надсилають виключно у вигляді повідомлення на номер телефону.
Як самостійно змінити ліміт на операції в Ощадбанку
Також у банку можна встановити особисті ліміти на онлайн-перекази. Зокрема, для цього необхідно у застосунку:
- У меню "Продукти" обрати картку;
- Зайти у функції "Налаштування";
- Натиснути на "Ліміти на день";
- Вказати вид обмеження, яке потрібно зняти/змінити;
- Встановити необхідну суму.
- Підтвердити зміни.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що клієнти Ощадбанку можуть не витрачати зайве. За деякими тарифами банк щорічно списує від 300 грн за повідомлення про фіноперації за рахунком. Водночас у банку можна обрати безкоштовний канал інформування.
Ще Новини.LIVE писали про те, що до кінця року в Ощадбанку можна отримувати сертифікати номіналом від 10 000 грн. Їх дозволятиметься витратити на покупки та подорожі. Скористатися такою можливістю можуть власники деяких карток Mastercard. Банк обиратиме по 10 переможців щомісяця.