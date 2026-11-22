Банковская карта Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Пользователи мобильного приложения государственного "Ощадбанка" могут уберечь себя от лишних и необоснованных расходов. По отдельным тарифам клиенты ежегодно тратят от 300 грн на одну из услуг. При этом ее можно отключить, перейдя на бесплатный аналог.

О том, какая услуга является необязательной, рассказывает сайт Новини.LIVE.

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Что стоит знать о мгновенных уведомлениях в Ощадбанке

По информации банка, услуга "Уведомления о транзакциях" представлена в Ощадбанке в нескольких вариантах, которые отличаются по стоимости, а некоторые являются бесплатными.

Сервис информирования клиентов о движении средств и текущем состоянии банковского счета предусматривает автоматическую отправку уведомлений обо всех финансовых операциях:

зачисление средств;

финансовые списания;

осуществление безналичных расчетов;

снятие наличных.

В таких уведомлениях содержится подробная информация о сумме, времени финансовой операции и остатке на счете.

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Речь идет об удобной системе мгновенных уведомлений, которая позволяет в режиме реального времени контролировать все операции по картам в Ощадбанке.

В целом в банке предусмотрены следующие каналы получения уведомлений о финансовых операциях по счету:

SMS-информирование — услуга отправки уведомлений через мобильную сеть. Viber-информирование — альтернатива SMS, благодаря которой сообщения поступают в мессенджер. Push-уведомления — уведомления, которые поступают в банковское приложение при наличии интернета. Уведомления по электронной почте — информирование осуществляется через электронную почту.

Клиенту при оформлении карты предоставляется право самостоятельно выбирать тип уведомлений. Это можно сделать в мобильном приложении через "настройки" карты:

в меню выбрать опцию "Еще";

перейти в "Настройки";

открыть пункт "Уведомления";

выбрать нужный вариант уведомления.

Как не переплачивать за уведомления в Ощадбанке

В частности, в этом году действуют повышенные цены по отдельным тарифным планам. Подорожали уведомления для:

дебетовых карт "Моя карта";

кредитных карт по пакету "MORE";

детских карт "Лайкью".

Стоимость уведомлений от банка о финансовых операциях, в зависимости от типа, составляет:

Уведомления в Viber — 25 грн/месяц, в год — 300 грн.

SMS-уведомления — 40 грн/месяц, в год — 480 грн.

В то время как Push-уведомления, которые поступают непосредственно в мобильное приложение банка при наличии интернета, являются бесплатными. Поэтому клиентам, которые не хотят переплачивать, целесообразно перейти на услугу уведомлений, не предусматривающую плату.

Как отказаться от платных уведомлений от Ощадбанка

Клиентам при открытии карты необходимо сразу выбрать Push-уведомления в приложении "Мобильный Ощад".

Если другие каналы информирования уже подключены, то по этому вопросу рекомендуется обратиться в отделение, где специалисты окончательно отключат SMS-сообщения.

Уточнить этот вопрос также можно, позвонив в банк со своего банковского номера: 0 800 210 800 (бесплатно по Украине).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Ощадбанке можно частично вернуть деньги за оплату услуг. До конца декабря клиентам будут начислять кэшбэк за каждую покупку в размере до 40% от суммы операции. На самый большой кэшбэк могут рассчитывать владельцы карт Mastercard World Elite.

Еще Новини.LIVE писали о том, будут ли работать в Ощадбанке старые карты в случае истечения срока их действия в этом месяце. В банке рекомендовали уточнить соответствующую информацию у оператора. Клиенты могут обратиться в контакт-центр по телефонам как из-за рубежа, так и внутри страны.