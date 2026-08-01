Операції в Ощад24/7: актуальні обмеження та ліміти у серпні

Смартфон у руках, банк. Фото: Freepik, Ощадбанк. Колаж: Новини.LIVE

У серпні 2026 року у державному "Ощадбанку" діятимуть обмеження на здійснення фінансових операцій онлайн для уникнення загрози протиправних списань з боку шахраїв. Відомо, яких правил мають дотримуватися клієнти, оперуючи рахунками через мобільний застосунок та веббанкінг "Ощад24/7".

Про це інформує видання Новини.LIVE, посилаючись на матеріали банку.

Актуальні обмеження на операції онлайн в Ощадбанку у серпні

Дія посилених вимог щодо здійснення фінансових операцій онлайн у банку продиктована постановою №58 Національного банку України (НБУ) "Про затвердження положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку".

Положення документа предбачають обов'язкову посилену автентифікацію з метою захисту платежів для зниження ризиків шахрайства для клієнтів. Йдеться про вимогу використання не менш ніж двох незалежних елементів захисту.

Посилену автентифікацію обов'язково застосовують:

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під час доступу до рахунку онлайн;

у разі ініціювання електронного платежу;

під час виконання будь-яких ризикових дій в інтернет-банкінгу.

За даними банківської установи, у серпні продовжать діяти запроваджені рамки на грошові перекази у застосунку чи веббанкінг "Ощад24/7":

Обмеження на суми відправлень, що вимагатимуть додаткового підтвердження через SMS-повідомлення на фінансовий номер телефону; Ліміти на обсяги грошових переказів у нічний період доби, коли найвища активність шахраїв.

Зокрема, у нічний час доби надалі буде актуальною заборона на суму переказу, вищу за 10 000 грн, на інші картки.

Також додаткового підтвердження через SMS-повідомлення на фінансовий номер телефону відправника вимагатимуть суми вище 1 000 грн.

Загальні ліміти на здійснення вихідних p2p-переказів та за реквізитами становитимуть до 100 000 грн за місяць, а обмеження на придбання валюти — до 50 000 грн за місяць.

Також для клієнтів будуть доступні індивідуальні кредитні ліміти для можливих розрахунків онлайн. Їх банк встановить, з огляду на платоспроможність та рівень доходу клієнта. Зокрема, великі суми не передбачені для студентів та пенсіонерів з низькими доходами, та тим, у кого є борги в інших банках.

Як здійснити переказ коштів в "Ощад 24/7"

Здійснення процедури переказу коштів між картками банку в "Ощад 24/7" вимагатиме таких дій:

у меню застосунку слід обрати "‎Перекази";

зайти в пункт "‎Перекази‌‎ між картками"‎;

обрати потрібний вид переказу;

знайти необхідну карту, куди треба зробити переказ;

ввести номер карти одержувача/відсканувати;

дати згоду на списання комісії;

ввести код-підтвердження.

Для переказу коштів на карту іншої банківської установи потрібно:

у меню обрати "‎Перекази"‎;

знайти пункт "‎На картку іншого банку"‎;

вказати банківську картку, з якої потрібно зробити переказ;

зазначити номер картки, куди мають бути зараховані кошти;

дати згоду на списання комісії;

ввести код-підтвердження.

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Ще Новини.LIVE писали, що в Ощадбанку зросла вартість обслуговування рахунків, за якими не спостерігалося активності протягом певного часу. Відомо, коли і в якому розмірі стягують комісію та як не платити. Щоб уникнути стягнень, клієнти, які мають незакриті банківські рахунки, повинні або ними користуватися, або повністю закрити.