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Головна Фінанси Операції в "Ощад24/7": які обмеження діятимуть у серпні

Операції в "Ощад24/7": які обмеження діятимуть у серпні

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2026 06:01
Операції в Ощад24/7: актуальні обмеження та ліміти у серпні
Смартфон у руках, банк. Фото: Freepik, Ощадбанк. Колаж: Новини.LIVE

У серпні 2026 року у державному "Ощадбанку" діятимуть обмеження на здійснення фінансових операцій онлайн для уникнення загрози протиправних списань з боку шахраїв. Відомо, яких правил мають дотримуватися клієнти, оперуючи рахунками через мобільний застосунок та веббанкінг "Ощад24/7".

Про це інформує видання Новини.LIVE, посилаючись на матеріали банку.

Актуальні обмеження на операції онлайн в Ощадбанку у серпні

Дія посилених вимог щодо здійснення фінансових операцій онлайн у банку продиктована постановою №58 Національного банку України (НБУ) "Про затвердження положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку".

Положення документа предбачають обов'язкову посилену автентифікацію з метою захисту платежів для зниження ризиків шахрайства для клієнтів. Йдеться про вимогу використання не менш ніж двох незалежних елементів захисту.

Посилену автентифікацію обов'язково застосовують:

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  • під час доступу до рахунку онлайн;
  • у разі ініціювання електронного платежу;
  • під час виконання будь-яких ризикових дій в інтернет-банкінгу.

За даними  банківської установи, у серпні продовжать діяти запроваджені рамки на грошові перекази у застосунку чи веббанкінг "Ощад24/7":

  1. Обмеження на суми відправлень, що вимагатимуть додаткового підтвердження через SMS-повідомлення на фінансовий номер телефону;
  2. Ліміти на обсяги грошових переказів у нічний період доби, коли найвища активність шахраїв.

Зокрема, у нічний час доби надалі буде актуальною заборона на суму переказу, вищу за 10 000 грн, на інші картки. 

Також додаткового підтвердження через SMS-повідомлення на фінансовий номер телефону відправника вимагатимуть суми вище 1 000 грн. 

Загальні ліміти на здійснення вихідних p2p-переказів та за реквізитами становитимуть до 100 000 грн за місяць, а обмеження на придбання валюти — до 50 000 грн за місяць.

Також для клієнтів будуть доступні індивідуальні кредитні ліміти для можливих розрахунків онлайн. Їх банк встановить, з огляду на платоспроможність та рівень доходу клієнта. Зокрема, великі суми не передбачені для студентів та пенсіонерів з низькими доходами, та тим, у кого є борги в інших банках.

Як здійснити переказ коштів в "Ощад 24/7"

Здійснення процедури переказу коштів між картками банку в "Ощад 24/7" вимагатиме таких дій:

  • у меню застосунку слід обрати "‎Перекази";
  • зайти в пункт "‎Перекази‌‎ між картками"‎;
  • обрати потрібний вид переказу;
  • знайти необхідну карту, куди треба зробити переказ;
  • ввести номер карти одержувача/відсканувати;
  • дати згоду на списання комісії;
  • ввести код-підтвердження.

Для переказу коштів на карту іншої банківської установи потрібно:

  • у меню обрати "‎Перекази"‎;
  • знайти пункт "‎На картку іншого банку"‎;
  • вказати банківську картку, з якої потрібно зробити переказ;
  • зазначити номер картки, куди мають бути зараховані кошти;
  • дати згоду на списання комісії;  
  • ввести код-підтвердження.

Ще Новини.LIVE розповідали, що Ощадбанк оновив правила за послугою надання кредитів у готівковій формі, зокрема на відновлення, купівлю авто та енергонезалежність. Клієнти можуть користуватися нею без сплати жодних комісій. Раніше відповідна послуга за надання кредиту коштувала 1,99%. Також ставка 36% річних буде поширюватися на кредити від 100 000 грн. 

Ще Новини.LIVE писали, що в Ощадбанку зросла вартість обслуговування рахунків, за якими не спостерігалося активності протягом певного часу. Відомо, коли і в якому розмірі стягують комісію та як не платити. Щоб уникнути стягнень, клієнти, які мають незакриті банківські рахунки, повинні або ними користуватися, або повністю закрити. 

Ощадбанк гроші банки
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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