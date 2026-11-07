Прохожие возле отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" предупредили клиентов об угрозе потери доступа к мобильному приложению "Ощад24" в случае невыполнения обязательства по обновлению личных данных, даже если они не изменились. На верификацию пользователям отведен месяц, после чего те, кто не пройдет эту процедуру, лишатся доступа к счетам.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE, ссылаясь на информацию банка.

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Кто обязан обновить данные Ощадбанка в течение месяца

По сообщению банка, в рамках действующих норм законодательства все участники банковского рынка обязаны принимать меры для проведения надлежащей проверки клиентов.

Такое требование продиктовано законом № 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Как правило, система автоматически отправляет в мобильное приложение или личный кабинет "Ощад/24" запрос на обновление данных. На соответствующую процедуру отводится 30 дней.

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В частности, клиенты должны внести следующие актуальные данные:

подтвердить отсутствие связей со странами-агрессорами (РФ/Беларусь);

указать адрес регистрации;

фактическое место проживания;

максимальную сумму ежемесячного дохода.

В случае игнорирования соответствующей просьбы — клиент через месяц лишится доступа к счету.

Как часто необходимо уведомлять Ощадбанк об изменениях

Периодичность отправки такого запроса для каждого клиента индивидуальна и зависит от степени риска для деловых отношений. Некоторым приходится проходить такую процедуру чаще, но не более одного раза в год.

Речь идет о таких сроках с учетом рисков:

Высокий риск для деловых отношений — один раз в течение года; Средний риск для деловых отношений — раз в течение трех лет; Отсутствие подозрений относительно деловых отношений — раз в пять лет.

Какие существуют способы обновления данных клиентов Ощадбанка

Украинцы могут предоставить актуальные данные несколькими способами:

лично в банковском отделении;

удаленно в приложении/на сайте.

Для обновления личной информации необходимо выполнить следующие шаги:

зайти в полученное уведомление о необходимости обновления данных;

открыть пункт "Еще";

зайти в личный профиль;

сверить ранее предоставленные данные;

подтвердить информацию или внести дополнения.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что Ощадбанк может частично вернуть средства за оплату некоторых услуг. До 31 декабря банк будет начислять кэшбэк за каждую покупку в размере 40% от суммы операции, совершенную в рамках акционных условий. Наибольший кэшбэк получат владельцы карт Mastercard World Elite.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в Ощадбанке пояснили, будут ли функционировать старые платежные карты в случае истечения срока действия в ноябре. В банке советуют уточнять такую информацию в контакт-центре. Позвонить по указанным номерам телефонов можно как из-за границы, так в Украине.