Операции в "Ощад24": кому через месяц заблокируют доступ
В государственном "Ощадбанке" предупредили клиентов об угрозе потери доступа к мобильному приложению "Ощад24" в случае невыполнения обязательства по обновлению личных данных, даже если они не изменились. На верификацию пользователям отведен месяц, после чего те, кто не пройдет эту процедуру, лишатся доступа к счетам.
Об этом сообщает издание Новини.LIVE, ссылаясь на информацию банка.
Кто обязан обновить данные Ощадбанка в течение месяца
По сообщению банка, в рамках действующих норм законодательства все участники банковского рынка обязаны принимать меры для проведения надлежащей проверки клиентов.
Такое требование продиктовано законом № 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Как правило, система автоматически отправляет в мобильное приложение или личный кабинет "Ощад/24" запрос на обновление данных. На соответствующую процедуру отводится 30 дней.
В частности, клиенты должны внести следующие актуальные данные:
- подтвердить отсутствие связей со странами-агрессорами (РФ/Беларусь);
- указать адрес регистрации;
- фактическое место проживания;
- максимальную сумму ежемесячного дохода.
В случае игнорирования соответствующей просьбы — клиент через месяц лишится доступа к счету.
Как часто необходимо уведомлять Ощадбанк об изменениях
Периодичность отправки такого запроса для каждого клиента индивидуальна и зависит от степени риска для деловых отношений. Некоторым приходится проходить такую процедуру чаще, но не более одного раза в год.
Речь идет о таких сроках с учетом рисков:
- Высокий риск для деловых отношений — один раз в течение года;
- Средний риск для деловых отношений — раз в течение трех лет;
- Отсутствие подозрений относительно деловых отношений — раз в пять лет.
Какие существуют способы обновления данных клиентов Ощадбанка
Украинцы могут предоставить актуальные данные несколькими способами:
- лично в банковском отделении;
- удаленно в приложении/на сайте.
Для обновления личной информации необходимо выполнить следующие шаги:
- зайти в полученное уведомление о необходимости обновления данных;
- открыть пункт "Еще";
- зайти в личный профиль;
- сверить ранее предоставленные данные;
- подтвердить информацию или внести дополнения.
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