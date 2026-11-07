Перехожі поблизу відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" попередили клієнтів про загрозу втрати доступу до мобільного застосунку "Ощад24" у разі ігнорування обов'язку оновлення персональної інформації, навіть якщо вона не зазнала змін. На верифікацію користувачам відвели місяць, після чого ті, хто не пройдуть таку процедуру, втратять доступ до рахунків.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE, посилаючись на інформацію банку.

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Хто зобов'язаний оновити дані Ощадбанку протягом місяця

За повідомленням банку, у рамках чинних норм законодавства всі учасники банківського ринку зобов’язані вживати заходів для здійснення належної перевірки клієнтів.

Така вимога продиктована законом 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Як правило, система автоматично надсилає у мобільний застосунок або особистий кабінет "Ощад/24" прохання оновити дані. На відповідну процедуру відводиться 30 днів.

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Зокрема, клієнти повинні внести такі актуальні дані:

підтвердити відсутність зв'язків з країнами-агресорами (РФ/Білорусь);

зазначити адресу реєстрації;

фактичне місце проживання;

максимальну суму щомісячного доходу.

У разі ігнорування відповідного прохання — клієнт через місяць втратить доступ до рахунку.

Як часто Ощадбанк треба ставити до відома про зміни

Періодичність надсилання такої вимоги для кожного клієнта є індивідуальною і залежить від ступеня ризику для ділових відносин. Дехто повинен проходити таку процедуру частіше, але не більше одного разу за рік.

Йдеться про такі терміни з огляду на ризики:

Високий ризик для ділових відносин — один раз протягом року; Середній ризик для ділових відносин — раз упродовж трьох років; Відсутність підозр для ділових відносин — раз за пʼять років.

Які є способи оновлення даних клієнтів Ощадбанку

Українці можуть подати актуальні відомості кількома способами:

особисто у банківському відділенні;

дистанційно у застосунку/на сайті.

Для оновлення персональної інформації необхідно виконати такі кроки:

зайти у надіслане повідомлення про потребу актуалізації даних;

відкрити пункт "Ще";

зайти у власний профіль;

звірити подані раніше дані;

підтвердити інформацію або внести доповнення.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що Ощадбанк може частково повернути кошти за оплату деяких послуг. До 31 грудня банк буде нараховувати кешбек за кожну покупку 40% від суми операції, здійснену в рамках акційних умов. Найбільший кешбек отримають власники карток Mastercard World Elite.

Ще Новини.LIVE писали про те, що в Ощадбанку пояснили, чи функціонуватимуть старі платіжні карти у разі закінчення терміну дії у листопаді. У банку радять уточнювати таку інформацію у контакт-центрі. Звернутися за оприлюдненими номерами телефонів можна як з-за кордону, так в Україні.