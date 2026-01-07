ПриватБанк предоставил возможность получить 2 тыс. грн по программе Скрининг здоровья 40+

Деньги на скрининг здоровья 40+ — как получить в "Приват24"
В 2026 году клиентам госфинучреждения "ПриватБанк" стала доступна национальная программа "Скрининг здоровья 40+". Приобщиться к ней можно через государственное приложение "Дія", получив деньги на предварительно открытую "Дія.Карту".
Об особенностях действия программы сообщает пресс-служба ПриватБанка.
Деньги по программе "Скрининг здоровья 40+" через ПриватБанк
Национальная программа "Скрининг здоровья 40+" по раннему выявлению риска хронических болезней рассчитана на граждан старше 40 лет. Благодаря ей можно будет получить средства в размере 2 тыс. грн от государства на медицинское обследование.
Согласно правилам, пользователи приложения "Дія" в возрасте от 40 лет (включительно) получат приглашение о необходимости прохождения скрининга на 30-й день после даты рождения. Если кому-то уже есть 40 лет, то выплаты уже можно оформить на "Дія.Карту" ПриватБанка.
Тем, кто получит приглашение пройти скрининг, нужно будет активировать приглашение и выбрать для поступления средств "Дія.Карту" ПриватБанка.
Перечислить деньги должны на карту в течение семи дней. После этого необходимо будет только записаться на скрининг в одном из государственных или частных медицинских учреждений-участников программы.
Как открыть "Дія.Карту" и получить выплаты
Граждане могут открыть универсальную "Дія.Карту" в мобильном приложении "Приват24". Для этого нужно сделать следующие шаги:
- обновить/установить "Приват24";
- обновить карту "єПідтримка" на "Дія.Карту";
- выбрать в меню "Все счета";
- нажать "Добавить";
- активировать "Дія.карта".
Ранее мы рассказывали, что в ПриватБанке изменили правила некоторых переводов с картами Mastercard. При соблюдении определенных условий клиентам могут начислить компенсации.
Еще сообщали, что в ПриватБанке изменятся правила предоставления услуг с января 2026-го. Одна из услуг, действовавшая в Украине и за рубежом, получила тариф.
Читайте Новини.LIVE!