Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Деньги на скрининг здоровья 40+ — как получить в "Приват24"

Деньги на скрининг здоровья 40+ — как получить в "Приват24"

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 07:01
ПриватБанк предоставил возможность получить 2 тыс. грн по программе Скрининг здоровья 40+
Смартфон с "Приват24" в руках. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году клиентам госфинучреждения "ПриватБанк" стала доступна национальная программа "Скрининг здоровья 40+". Приобщиться к ней можно через государственное приложение "Дія", получив деньги на предварительно открытую "Дія.Карту".

Об особенностях действия программы сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Реклама
Читайте также:

Деньги по программе "Скрининг здоровья 40+" через ПриватБанк

Национальная программа "Скрининг здоровья 40+" по раннему выявлению риска хронических болезней рассчитана на граждан старше 40 лет. Благодаря ей можно будет получить средства в размере 2 тыс. грн от государства на медицинское обследование.

Согласно правилам, пользователи приложения "Дія" в возрасте от 40 лет (включительно) получат приглашение о необходимости прохождения скрининга на 30-й день после даты рождения. Если кому-то уже есть 40 лет, то выплаты уже можно оформить на "Дія.Карту" ПриватБанка.

Тем, кто получит приглашение пройти скрининг, нужно будет активировать приглашение и выбрать для поступления средств "Дія.Карту" ПриватБанка.

Перечислить деньги должны на карту в течение семи дней. После этого необходимо будет только записаться на скрининг в одном из государственных или частных медицинских учреждений-участников программы.

Как открыть "Дія.Карту" и получить выплаты

Граждане могут открыть универсальную "Дія.Карту" в мобильном приложении "Приват24". Для этого нужно сделать следующие шаги:

  1. обновить/установить "Приват24";
  2. обновить карту "єПідтримка" на "Дія.Карту";
  3. выбрать в меню "Все счета";
  4. нажать "Добавить";
  5. активировать "Дія.карта".

Ранее мы рассказывали, что в ПриватБанке изменили правила некоторых переводов с картами Mastercard. При соблюдении определенных условий клиентам могут начислить компенсации.

Еще сообщали, что в ПриватБанке изменятся правила предоставления услуг с января 2026-го. Одна из услуг, действовавшая в Украине и за рубежом, получила тариф.

Дия ПриватБанк банки банковские карты услуги
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации