ПриватБанк предоставил возможность получить 2 тыс. грн по программе Скрининг здоровья 40+

В 2026 году клиентам госфинучреждения "ПриватБанк" стала доступна национальная программа "Скрининг здоровья 40+". Приобщиться к ней можно через государственное приложение "Дія", получив деньги на предварительно открытую "Дія.Карту".

Об особенностях действия программы сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Деньги по программе "Скрининг здоровья 40+" через ПриватБанк

Национальная программа "Скрининг здоровья 40+" по раннему выявлению риска хронических болезней рассчитана на граждан старше 40 лет. Благодаря ей можно будет получить средства в размере 2 тыс. грн от государства на медицинское обследование.

Согласно правилам, пользователи приложения "Дія" в возрасте от 40 лет (включительно) получат приглашение о необходимости прохождения скрининга на 30-й день после даты рождения. Если кому-то уже есть 40 лет, то выплаты уже можно оформить на "Дія.Карту" ПриватБанка.

Тем, кто получит приглашение пройти скрининг, нужно будет активировать приглашение и выбрать для поступления средств "Дія.Карту" ПриватБанка.

Перечислить деньги должны на карту в течение семи дней. После этого необходимо будет только записаться на скрининг в одном из государственных или частных медицинских учреждений-участников программы.

Как открыть "Дія.Карту" и получить выплаты

Граждане могут открыть универсальную "Дія.Карту" в мобильном приложении "Приват24". Для этого нужно сделать следующие шаги:

обновить/установить "Приват24"; обновить карту "єПідтримка" на "Дія.Карту"; выбрать в меню "Все счета"; нажать "Добавить"; активировать "Дія.карта".

