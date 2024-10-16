Отопительный сезон в Украине — где стартует и какие будут тарифы

Батарея отопления. Фото: КГГА

В Украине в ряде регионов вскоре полноценно начнется отопительный сезон 2024-2025, который традиционно приходится на вторую половину октября. Известно, где и когда ждать подключения теплоснабжения, а также какие будут тарифы.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE, ссылаясь на данные местных властей.

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Отопительный сезон в регионах

Решение о подключении зданий к централизованному отоплению власти на местах имеют право принимать самостоятельно, используя ключевое правило — если среднесуточная температура не превышает 8°C в течение трех дней.

Киев

С 14 октября в Киеве должны были начать подавать тепло в учреждения социнфраструктуры: больницы, школы, детские сады. Теплоснабжение будет включаться по индивидуальным заявкам. В то же время, мэр города Виталий Кличко сообщил, что жилые дома граждан подключат несколько позже.

Львов

Во Львовтеплоэнерго ориентируются на среднесуточную температуру. Пока она позволяет не начинать отопительный сезон. Тепло обещают подключить при похолодании, ведь если на улице не слишком холодно, то и тратить ресурс не стоит.

Харьков

В Харьковской областной военной администрации также сообщили, что отопительный сезон начнется, учитывая погодные условия и обороноспособность области. Поэтому решение о его старте будут согласовывать на всех уровнях, начиная с профильных министерств, Офиса президента, и, заканчивая военными администрациями.

Житомир

В Житомире планируют начать отопительный сезон с 1 ноября, а в области исполнительный комитет Житомирского городского совета решил, что он начнется 16 октября.

Чернигов

В Чернигове и ряде громад области отопительный сезон начался с 15 октября. Сначала тепло дали для больниц, школ, детских садов и других заведений социальной сферы города.

Черкассы

В Черкассах с 15 октября коммунальщики подключили тепло в ряд учреждений. Начался отопительный сезон в школах, детсадах и лечебных заведениях. Тепло в домах включится, когда среднесуточная температура упадет до 8°C.

Луцк

Отапливаемый сезон в Луцке начнут 16 октября. "Луцктепло" получило распоряжение быть готовым к переходу на зимний режим работы и начать подачу отопления потребителям.

Черновцы

В Черновцах тепло начали подавать в школы и детсады с 8 октября. Там уже работают 12 малых котельных, которые подают тепло в 14 заведений соцсферы.

Закарпатье

Известно, что в Мукачевском сообществе отопительный сезон планируют начать 21 октября.

В других городах власти еще не сообщали о начале отопительного сезона, или дали понять, что это произойдет, когда опустится температура воздуха.

Какие будут тарифы на тепло в новом сезоне

Ожидается, что во время отопительного сезона 2024-2025 тарифы на централизованное отопление для бытовых потребителей будут неизменными — на уровне 1654,41 грн/Гкал.

Тариф зафиксировали власти на фоне военного положения, его отпустят после его отмены.

Удерживать прежнюю цену поможет тариф для предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ), который правительство продлило до 30 апреля 2025 года. Для бытового сектора предприятиям ТКЭ тариф на газ будет составлять 7,42 грн/кубометр (с НДС), как в предыдущий отопительный сезон.

Однако существует риск повышения тарифов на тепло в стране из-за финансовых трудностей поставщиков тепла и возможной неспособности властей компенсировать разницу в тарифах.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцам, которые не успели подать документы на получение субсидий для оплаты коммунальных услуг в отопительном сезоне 2024-2025 годов, еще есть время сделать это до 30 ноября.

Также мы писали, что в октябре 2024 года в Украине не повышали тарифы, в частности, действует мораторий на повышение цен на газ, отопление и горячее водоснабжение, осталась прежней стоимость электроэнергии. Однако в некоторых городах пересматривают цены на другие коммунальные услуги.