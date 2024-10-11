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Субсидія на зиму в Україні — коли треба подати документи на виплати

11 жовтня 2024 17:36
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Коли треба подати заявку за зимову субсидію та хто може втратити допомогу — деталі від Мінсоцполітики
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Українці, які не встигли подати документи на отримання субсидій для оплати комунальних послуг у опалювальному сезоні 2024-2025 років, ще мають час зробити це до 30 листопада. Якщо подати заявку до цього терміну, субсидію нарахують "заднім числом", починаючи з 1 жовтня. Однак ті, хто має заборгованість за комунальні послуги, можуть втратити право на державну допомогу.

Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

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"Документи на субсидії можна приносити і зараз, і до 30 листопада. У такому разі субсидію вам призначать однаково з 1 жовтня", — сказала вона.

Заяву на субсидію можна подати і після встановленого терміну, але якщо це зробити після 1 грудня, допомога буде нарахована вже з місяця звернення, а не з 1 жовтня. Урядовиця нагадала, що для подачі документів не обов'язково відвідувати ЦНАП або філію Пенсійного фонду — це можна зробити онлайн. Також, з весни 2023 року діє спрощений формат подачі документів для отримання субсидій.

"Можна навіть не подавати декларацію для призначення субсидії. Можна подати лише один короткий документ, в якому ви вказуєте лише членів своєї сім'ї та фактично просите ПФУ всю іншу інформацію зібрати з наявних у держави джерел і самостійно розрахувати та призначити субсидію", — розповіла Марчак.

"Зимову" субсидію можуть не виплатити тим, хто має заборгованість за житлово-комунальні послуги. Як пояснила урядовиця, субсидія — це цільовий платіж, призначений для допомоги сім'ям своєчасно оплачувати рахунки за ЖКП.

Якщо сім'я отримує субсидію, але не сплачує за рахунками, це означає, що кошти використовуються не за призначенням. Тому обов'язковою умовою для отримання субсидії є вчасна оплата комунальних послуг.

Ті, хто має заборгованість за житлово-комунальні послуги протягом трьох місяців, можуть повернути право на субсидію. Для цього необхідно або погасити борг, або укласти договір про реструктуризацію з постачальниками послуг. За словами Марчак, умови реструктуризації можуть бути досить вигідними, і можлива розстрочка на термін до п'яти років.

Загалом, у зимовий період 2024-2025 років субсидії на оплату комунальних послуг отримуватимуть приблизно 1,5 млн домогосподарств в Україні, а ще 1,3 млн — пільги.

"Звичайно, це лише прогноз, і фактичні показники можуть бути іншими. Але, як ми бачимо, когорта людей, які отримують субсидії, залишається більш-менш однаковою", — зазначила заступниця міністра.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України надали роз'яснення правил призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Згідно з інформацією, оновлено перелік отримувачів допомоги у 2024 році.

Ми також писали, що в жовтні 2024 року в Україні не підвищували тарифи, зокрема, надалі діє мораторій на підвищення цін на газ, опалення та гаряче водопостачання, залишилась колишньою вартість електроенергії. Однак, у деяких містах переглядають ціни на інші комунальні послуги.

комунальні послуги опалювальний сезон ЖКГ гроші субсидії

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