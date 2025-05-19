Газовые котлы для отопления — где отказываются от традиционных систем обогрева домов

Человек держит в руках спичку и зажигает конфорку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Европейском Союзе, к которому через несколько лет должна присоединиться и Украина, отменят государственное финансирование для установки газовых котлов. Соответствующие изменения в директиву об энергоэффективности зданий недавно внес Европейский парламент.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, стоит ли готовиться к изменениям украинцам.

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Как пояснили на сайте Youtube-канале Газправда, страны Евросоюза постепенно будут переходить на экологически чистые отопительные системы. Так, предполагается, что установка традиционных газовых и угольных систем окажется под запретом уже с 2030 года. Их не будет в новостройках. А еще через 10 лет в ЕС хотят на 100% перейти на альтернативные источники тепла, чтобы минимизировать выбросы от жилого фонда и сократить потребление энергии.

Впрочем, Украины эти изменения пока не касаются, поскольку нововведения должны соблюдать только страны-члены ЕС. Даже в контексте будущего вступления в организацию, отказ от газовых котлов в нашей стране не произойдет мгновенно.

"Технически быстро отказаться от нынешних объемов потребления газа невозможно. Это потребует много лет адаптации", — отметила ведущая Youtube-канала Ирина Полотай.

Между тем в Нафтогазе объяснили украинцам, как экономить при оплате за потребленный газ. Такую возможность имеют потребители, которые присоединились к программе "Национальный кэшбек". Узнавайте также, как вернуть деньги, если переплатили за "голубое топливо".