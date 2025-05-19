Газові котли для опалення — де відмовляються від традиційних систем обігріву будинків

Людина тримає у руках сірник і запалює конфорку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Європейському Союзі, до якого за кілька років повинна приєднатися й Україна, скасують державне фінансування для встановлення газових котлів. Відповідні зміни в директиву про енергоефективність будівель нещодавно вніс Європейський парламент.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чи варто готуватися до змін українцям.

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Газових котлів в ЄС не буде — що відомо

Як пояснили на сайті Youtube-каналі Газправда, країни Євросоюзу поступово переходитимуть на екологічно чисті опалювальні системи. Так, передбачається, що встановлення традиційних газових та вугільних систем опиниться під забороною вже з 2030 року. Їх не буде у новобудовах. А ще за 10 років у ЄС хочуть на 100% перейти на альтернативні джерела тепла, щоби мінімізувати викиди від житлового фонду та скоротити споживання енергії.

Втім Україну ці зміни наразі не стосуються, оскільки нововведення повинні дотримуватися лише країни-члени ЄС. Навіть в контексті майбутнього вступу до організації, відмова від газових котлів у нашій країні не відбудеться миттєво.

"Технічно швидко відмовитися від нинішніх обсягів споживання газу неможливо. Це вимагатиме багато років адаптації", — зауважила ведуча Youtube-каналу Ірина Полотай.

Тим часом у Нафтогазі пояснили українцям, як економити під час оплати за спожитий газ. Таку можливість мають споживачі, які приєдналися до програми "Національний кешбек". Дізнавайтесь також, як повернути гроші, якщо переплатили за "блакитне паливо".