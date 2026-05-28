Выплаты от ООН в июне: кто имеет право на новую помощь

ООН обновила условия помощи украинцам: кто и сколько получит в июне
Программа денежной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев продолжает действовать для отдельных категорий ВПЛ. С 1 апреля 2026 года изменились условия ее назначения, а срок подачи заявок продлили до 1 июня.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Ивана Максимовича.
Кто может получить деньги
Помощь уже не является многоцелевой. Теперь деньги назначают прежде всего наиболее уязвимым категориям. Это:
- внутренне перемещенные лица;
- эвакуированные граждане;
- украинцы, которые вернулись домой после вынужденного выезда;
- люди, которые пострадали от обстрелов;
- социально незащищенные семьи.
Какие суммы предусмотрены
- Эвакуированные лица получат единовременную выплату за три месяца —12 300 гривен на каждого члена семьи.
- Пострадавшие от обстрелов украинцы также могут получить единовременную выплату размере 12 300 гривен.
- Для социально незащищенных переселенцев действуют ежемесячные выплаты:
- 2 000 гривен — для взрослых;
- 3 000 гривен — для детей и лиц с инвалидностью.
Украинцам, которые вернулись домой, будут платить по 3 600 гривен в течение трех месяцев.
Отдельные правила действуют для жителей прифронтовых территорий. Для людей, проживающих в пределах 50 километров от линии фронта, проверки ужесточили. Теперь учитывают не только место жительства, но и уровень уязвимости конкретного человека или семьи.
Как оформить помощь
Зарегистрироваться на получение помощи можно через специальные центры партнерской организации "Право на защиту". Для этого необходимо пройти предварительное собеседование и подтвердить соответствие условиям программы.
Для удобства предусмотрена предварительная запись в онлайн-очередь через Google-формы, а сами пункты регистрации пока открыты в 16 областях Украины — в частности в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Львовской и Ивано-Франковской областях.
