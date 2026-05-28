Выплаты от ООН в июне: кто имеет право на новую помощь

Программа денежной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев продолжает действовать для отдельных категорий ВПЛ. С 1 апреля 2026 года изменились условия ее назначения, а срок подачи заявок продлили до 1 июня.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Ивана Максимовича.

Кто может получить деньги

Помощь уже не является многоцелевой. Теперь деньги назначают прежде всего наиболее уязвимым категориям. Это:

внутренне перемещенные лица;

эвакуированные граждане;

украинцы, которые вернулись домой после вынужденного выезда;

люди, которые пострадали от обстрелов;

социально незащищенные семьи.

Какие суммы предусмотрены

Эвакуированные лица получат единовременную выплату за три месяца —12 300 гривен на каждого члена семьи. Пострадавшие от обстрелов украинцы также могут получить единовременную выплату размере 12 300 гривен. Для социально незащищенных переселенцев действуют ежемесячные выплаты:

2 000 гривен — для взрослых;

3 000 гривен — для детей и лиц с инвалидностью.

Украинцам, которые вернулись домой, будут платить по 3 600 гривен в течение трех месяцев.

Отдельные правила действуют для жителей прифронтовых территорий. Для людей, проживающих в пределах 50 километров от линии фронта, проверки ужесточили. Теперь учитывают не только место жительства, но и уровень уязвимости конкретного человека или семьи.

Как оформить помощь

Зарегистрироваться на получение помощи можно через специальные центры партнерской организации "Право на защиту". Для этого необходимо пройти предварительное собеседование и подтвердить соответствие условиям программы.

Для удобства предусмотрена предварительная запись в онлайн-очередь через Google-формы, а сами пункты регистрации пока открыты в 16 областях Украины — в частности в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

