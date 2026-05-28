Виплати від ООН у червні: хто має право на нову допомогу

Люди на вулиці, гроші в руці.

Програма грошової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців продовжує діяти для окремих категорій ВПО. З 1 квітня 2026 року змінилися умови її призначення, а термін подання заявок продовжили до 1 червня.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на адвоката Івана Максимовича.

Хто може отримати гроші

Допомога вже не є багатоцільовою. Тепер гроші призначають насамперед найбільш вразливим категоріям. Це зокрема:

внутрішньо переміщені особи;

евакуйовані громадяни;

українці, які повернулися додому після вимушеного виїзду;

люди, які постраждали від обстрілів;

соціально незахищені родини.

Які суми передбачені

Евакуйовані особи отримають одноразову виплату за три місяці — 12 300 гривень на кожного члена родини. Постраждалі від обстрілів українці також можуть отримати одноразову виплату розмірі 12 300 гривень. Для соціально незахищених переселенців діють щомісячні виплати:

2 000 гривень — для дорослих;

3 000 гривень — для дітей та осіб з інвалідністю.

Українцям, які повернулися додому, платитимуть по 3 600 гривень протягом трьох місяців.

Окремі правила діють для мешканців прифронтових територій. Для людей, які проживають у межах 50 кілометрів від лінії фронту, перевірки посилили. Тепер враховують не лише місце проживання, а й рівень вразливості конкретної людини чи родини.

Як оформити допомогу

Зареєструватись на отримання допомоги можна через спеціальні центри партнерської організації "Право на захист". Для цього необхідно пройти попередню співбесіду та підтвердити відповідність умовам програми.

Для зручності передбачено попередній запис в онлайн-чергу через Google-форми, а самі пункти реєстрації наразі відкриті у 16 областях України — зокрема у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Карітас виплачує українцям по 10 800 грн. Виплати передбачені для родин, які проживають у Запорізькій області і належать до вразливих категорій населення. Для того, щоб попередньо зареєструватися у програмі допомоги, необхідно заповнити електронну форму.

Також Новини.LIVE писали, що українці з інвалідністю можуть отримати допомогу від благодійного фонду. На виплати можуть розраховувати жителі Сумської та Чернігівської областей, які відповідають критеріям вразливості. Заявки приймаються до 7 червня.