Деньги от ООН — как получить финансовую помощь в августе

ООН предоставит денежную помощь в августе — какая сумма и кто получит
Международная организация "Всемирная продовольственная программа ООН в Украине" предоставит денежную помощь части граждан в августе. Деньги смогут получить пенсионеры с низкими выплатами.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Кто получит деньги от ООН в августе
Как отмечается, финансовая помощь от проекта ВПП ООН направлена на поддержку пенсионеров. Деньги предоставят украинцам, которые подпадают под следующие требования:
- имеют низкие пенсионные выплаты, менее 3250 грн (размер пособия составит разницу между этой суммой и размером пенсии);
- проживают в зонах активных/возможных боевых действий.
Помощь будут оказывать как надбавку к пенсионным выплатам. Это поможет снизить финансовую нагрузку на людей пенсионного возраста.
Выплату дополнительной денежной помощи от ВПП ООН произведут пенсионерам, проживающим в регионах активных/возможных военных действий следующх областей:
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Луганской;
- Николаевской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Черниговской.
Способы выплаты денежной помощи
Выплату дополнительной денежной помощи производят:
- для пенсионеров, получающих пенсии на карточки, на их банковские счета;
- для пенсионеров получающих пенсию "на руки" через отделение Укрпочты.
Программа действует с августа 2023 года, направлена на помощь уязвимых категорий граждан. Благодаря проекту финпомощи смогли получить 360 тыс. пенсионеров. Программа продлится до конца 2024 года.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине некоторым гражданам доступна финансовая помощь в 3,6 тыс. грн от Благотворительного фонда "Право на защиту". Стартовала регистрация в одном из регионов
Ранее мы писали, что Международный благотворительный фонд "Каритас Украины" предупредил украинцев о мошенниках в сети, которые под видом сообщения о помощи вводят в заблуждение граждан. В интернете распространяется информация о якобы выдаче подарочных наборов из США.
Читайте Новини.LIVE!