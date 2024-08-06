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ООН предоставит денежную помощь в августе — какая сумма и кто получит

6 августа 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Деньги от ООН — как получить финансовую помощь в августе
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Международная организация "Всемирная продовольственная программа ООН в Украине" предоставит денежную помощь части граждан в августе. Деньги смогут получить пенсионеры с низкими выплатами.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Как отмечается, финансовая помощь от проекта ВПП ООН направлена на поддержку пенсионеров. Деньги предоставят украинцам, которые подпадают под следующие требования:

  • имеют низкие пенсионные выплаты, менее 3250 грн (размер пособия составит разницу между этой суммой и размером пенсии);
  • проживают в зонах активных/возможных боевых действий.

Помощь будут оказывать как надбавку к пенсионным выплатам. Это поможет снизить финансовую нагрузку на людей пенсионного возраста.

Выплату дополнительной денежной помощи от ВПП ООН произведут пенсионерам, проживающим в регионах активных/возможных военных действий следующх областей:

  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Луганской;
  • Николаевской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Черниговской.

Способы выплаты денежной помощи

Выплату дополнительной денежной помощи производят:

  • для пенсионеров, получающих пенсии на карточки, на их банковские счета;
  • для пенсионеров получающих пенсию "на руки" через отделение Укрпочты.

Программа действует с августа 2023 года, направлена на помощь уязвимых категорий граждан. Благодаря проекту финпомощи смогли получить 360 тыс. пенсионеров. Программа продлится до конца 2024 года.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторым гражданам доступна финансовая помощь в 3,6 тыс. грн от Благотворительного фонда "Право на защиту". Стартовала регистрация в одном из регионов

Ранее мы писали, что Международный благотворительный фонд "Каритас Украины" предупредил украинцев о мошенниках в сети, которые под видом сообщения о помощи вводят в заблуждение граждан. В интернете распространяется информация о якобы выдаче подарочных наборов из США.

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