Гроші від ООН — як отримати фінансову допомогу у серпні

ООН надасть грошову допомогу у серпні — яка сума і хто отримає
Міжнародна організація "Всесвітня продовольча програма ООН в Україні" надасть грошову допомогу частині громадян у серпні. Гроші зможуть отримати пенсіонери з низькими виплатами.
Про це поінформували у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Хто отримає гроші від ООН у серпні
Як зазначається, фінансова допомога від проєкту ВПП ООН спрямована на підтримку пенсіонерів. Гроші нададуть тим українцям, які підпадають під такі вимоги:
- мають низькі пенсійні виплати, менше ніж 3250 грн (розмір допомоги становитиме різницю між цією сумою та розміром пенсії);
- проживають у зонах активних/можливих бойових дій.
Допомогу надаватимуть як надбавку до пенсійних виплат. Це допоможе знизити фінансове навантаження на людей пенсійного віку.
Виплату додаткової грошової допомоги від ВПП ООН здійснять пенсіонерам, які проживають у регіонах активних/можливих військових дій таких областей:
- Дніпропетровської;
- Донецької;
- Запорізької;
- Луганської;
- Миколаївської;
- Сумської;
- Харківської;
- Херсонської;
- Чернігівської.
Способи виплати грошової допомоги
Виплату додаткової грошової допомоги проводять:
- для пенсіонерів, які отримують пенсії на картки, на їхні банківські рахунки;
- для пенсіонерів, які отримують пенсію "на руки", через відділення Укрпошти.
Програма діє з серпня 2023 року, спрямована на допомогу вразливих категорій громадян. Завдяки проєкту фіндопомогу змогли отримати 360 тис. пенсіонерів. Програма триватиме до кінця 2024 року.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні деяким громадянам доступна фінансова допомога у 3,6 тис. грн від Благодійного фонду "Право на захист". Стартувала реєстрація в одному з регіонів
Раніше ми писали, що Міжнародний благодійний фонд "Карітас України" попередив українців про шахраїв у мережі, які під виглядом повідомлення про допомогу вводять в оману громадян. В інтернеті поширюється інформація про нібито видачу подарункових наборів зі США.
Читайте Новини.LIVE!