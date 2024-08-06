Гроші від ООН — як отримати фінансову допомогу у серпні

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міжнародна організація "Всесвітня продовольча програма ООН в Україні" надасть грошову допомогу частині громадян у серпні. Гроші зможуть отримати пенсіонери з низькими виплатами.

Про це поінформували у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Як зазначається, фінансова допомога від проєкту ВПП ООН спрямована на підтримку пенсіонерів. Гроші нададуть тим українцям, які підпадають під такі вимоги:

мають низькі пенсійні виплати, менше ніж 3250 грн (розмір допомоги становитиме різницю між цією сумою та розміром пенсії);

проживають у зонах активних/можливих бойових дій.

Допомогу надаватимуть як надбавку до пенсійних виплат. Це допоможе знизити фінансове навантаження на людей пенсійного віку.

Виплату додаткової грошової допомоги від ВПП ООН здійснять пенсіонерам, які проживають у регіонах активних/можливих військових дій таких областей:

Дніпропетровської;

Донецької;

Запорізької;

Луганської;

Миколаївської;

Сумської;

Харківської;

Херсонської;

Чернігівської.

Способи виплати грошової допомоги

Виплату додаткової грошової допомоги проводять:

для пенсіонерів, які отримують пенсії на картки, на їхні банківські рахунки;

для пенсіонерів, які отримують пенсію "на руки", через відділення Укрпошти.

Програма діє з серпня 2023 року, спрямована на допомогу вразливих категорій громадян. Завдяки проєкту фіндопомогу змогли отримати 360 тис. пенсіонерів. Програма триватиме до кінця 2024 року.

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Нагадаємо, в Україні деяким громадянам доступна фінансова допомога у 3,6 тис. грн від Благодійного фонду "Право на захист". Стартувала реєстрація в одному з регіонів

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