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Главная Финансы Обновление данных в Ощадбанке — о чем предупредили пенсионеров

Обновление данных в Ощадбанке — о чем предупредили пенсионеров

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Дата публикации 11 июня 2025 06:01
Ощадбанк просит пенсионеров обновить данные — что стоит знать
Пожилые люди со смартфоном. Фото: Freepik

В государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали, зачем пенсионерам проходить процедуру актуализации данных. С таким вопросом обращаются клиенты, которые относятся к этой категории лиц.

Об этом говорится в сообщении на странице госбанка в Facebook.

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Подробнее о требовании по актуализации данных в Ощадбанке

Как отмечается в одном из обращений, клиентке пенсионного возраста поступило сообщение с просьбой осуществить обновление персональной информации. В частности, в анкете содержится много новых вопросов. Так, когда открывалась карта для выплат в другом городе, то банк спрашивал только место регистрации, а теперь дополнительно просит указать фактический адрес проживания. Также содержится вопрос о доходах, которые сложно определить.

"Скажите, пожалуйста, моя мама пенсионерка, она получила сообщение, что надо обновить данные. Сколько времени для этого она имеет?", — говорится в сообщении.

Сотрудник главного офиса Ощадбанка отметил, что обновить данные можно в любое удобное время.

Речь идет о требовании Национального банка Украины (НБУ) по обновлению персональных данных для доступа к услугам банка. Такое требование должны выполнять все граждане, которым поступит соответствующая просьба в мобильное приложение "Ощад/24". Банк направляет клиентам сообщение за 30 дней до возникновения такой необходимости.

Период обновления данных для каждого клиента устанавливается индивидуально, однако не реже чем раз в пять лет.

"Актуализация информации — это стандартная процедура обновления данных, для того, чтобы в будущем у клиентов не возникло трудностей при проведении платежей различного характера, и чтобы в банке не возникало вопросов к клиенту относительно сумм операций. Или же также если у клиента менялись данные, указывается актуальная информация", — пояснил представитель банка.

Ощадбанк
Скриншот. Источник: Ощадбанк в Fb

Правила актуализации персональных данных

Можно актуализировать информацию дистанционно, сделав несколько шагов в приложении:

  • нажав на соответствующее сообщение;
  • в пункте "Еще" выбрав свой профиль;
  • перечитав поданные ранее данные;
  • подтвердив или добавив, если данные изменились.

После этого сообщение с требованием обновления персональных сведений исчезнет.

Ранее мы писали, что клиенты Ощадбанка рассказали, когда грозит самовольное появление кредитного долга. Такое может случиться в связи с особенностями процедуры обработки переводов.

Также сообщалось, что в кассах отделений Ощадбанка недоступен один из вариантов расчета. Осуществить оплату через технологию PayPass не удастся.

Ощадбанк банки пенсионеры банковские счета Ощад24
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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