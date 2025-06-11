Ощадбанк просит пенсионеров обновить данные — что стоит знать

Обновление данных в Ощадбанке — о чем предупредили пенсионеров
В государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали, зачем пенсионерам проходить процедуру актуализации данных. С таким вопросом обращаются клиенты, которые относятся к этой категории лиц.
Об этом говорится в сообщении на странице госбанка в Facebook.
Подробнее о требовании по актуализации данных в Ощадбанке
Как отмечается в одном из обращений, клиентке пенсионного возраста поступило сообщение с просьбой осуществить обновление персональной информации. В частности, в анкете содержится много новых вопросов. Так, когда открывалась карта для выплат в другом городе, то банк спрашивал только место регистрации, а теперь дополнительно просит указать фактический адрес проживания. Также содержится вопрос о доходах, которые сложно определить.
"Скажите, пожалуйста, моя мама пенсионерка, она получила сообщение, что надо обновить данные. Сколько времени для этого она имеет?", — говорится в сообщении.
Сотрудник главного офиса Ощадбанка отметил, что обновить данные можно в любое удобное время.
Речь идет о требовании Национального банка Украины (НБУ) по обновлению персональных данных для доступа к услугам банка. Такое требование должны выполнять все граждане, которым поступит соответствующая просьба в мобильное приложение "Ощад/24". Банк направляет клиентам сообщение за 30 дней до возникновения такой необходимости.
Период обновления данных для каждого клиента устанавливается индивидуально, однако не реже чем раз в пять лет.
"Актуализация информации — это стандартная процедура обновления данных, для того, чтобы в будущем у клиентов не возникло трудностей при проведении платежей различного характера, и чтобы в банке не возникало вопросов к клиенту относительно сумм операций. Или же также если у клиента менялись данные, указывается актуальная информация", — пояснил представитель банка.
Правила актуализации персональных данных
Можно актуализировать информацию дистанционно, сделав несколько шагов в приложении:
- нажав на соответствующее сообщение;
- в пункте "Еще" выбрав свой профиль;
- перечитав поданные ранее данные;
- подтвердив или добавив, если данные изменились.
После этого сообщение с требованием обновления персональных сведений исчезнет.
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Также сообщалось, что в кассах отделений Ощадбанка недоступен один из вариантов расчета. Осуществить оплату через технологию PayPass не удастся.
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