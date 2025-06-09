єВідновлення у 2025 році — чому клієнти Ощадбанку можуть втратити гроші

Хлопець проходить повз відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Клієнтів державного Ощадбанку можуть позбавити доступу до грошей після продажу житла в рамках програми єВідновлення. Усе через жорсткі правила фінансового моніторингу.

Про це 7 червня 2025 року написала українка на сайті Мінфін.

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За словами однієї з клієнток банку, у березні 2025 року вона продала власну квартиру за програмою єВідновлення. Гроші з продажу їй перерахували на картку ПриватБанку. Згодом жінці знадобилася готівка для купівлі нового житла, однак для того, щоби обміняти гривні на долари, українка тричі на день, в період з 18 березня по 25 березня, переказувала на власний рахунок Ощадбанку по 29 999 грн.

В Ощадбанку заблокували кошти єВідновлення. Скриншот: Мінфін

"Раптом, 25 березня так званий фінансовий моніторинг заблокував мій рахунок. Того ж дня я фізично подала до відділення Ощадбанку оригінал свого договору куплі-продажу квартири. Працівниця його відсканувала і подала до фінмоніторингу при мені та відповіла, що рахунок мають розблокувати протягом двох тижнів. Але рахунок і досі не розблокували", — йдеться у її повідомленні.

Жінка підкреслює: вона щодня спілкується з очільницею відділення, яка приймала договір куплі-продажу квартири. У відповідь клієнтці кажуть, що:

"Черга на розблокування дуже велика. Дуже багато незадоволених людей. Всі чекають, і ви чекайте. Хтось чекає уже 4 місяці", — написала вона.

Клієнтка скаржиться, що їй дотепер не озвучили жодних термінів щодо розблокування грошей.

єВідновлення 2025 — у яких банках можна отримати виплати

Українці, чиє житло було зруйноване, отримують компенсацію у вигляді сертифіката за яким купують собі нове житло. За словами юриста Андрія Топчія, основний банк для виплат компенсацій — Ощадбанк.

Втім, коли українці отримають гроші, вони можуть переказати їх на рахунок в іншому банку. Однак можуть виникати деякі питання технічні питання, наприклад щодо банківських комісій.

Раніше ми вже розповідали про послугу, яку часто нав'язують клієнтам Ощадбанку. Не усі громадяни знають, що від неї можна відмовитися.

Також нагадаємо, що в Ощадбанку складна процедура для повернення коштів, які були втрачені у терміналах. Так, банк встановив особливі правила.